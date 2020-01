Senac-RS lança perfil no Spotify

Haverá listas de música sobre diferentes temas como momento de estudos, formatura, mudança de vida, músicas para aprender inglês e espanhol, entre outros. Com a entrada na plataforma, a ideia é proporcionar novas formas de interação com o público. “As músicas acompanham diversos momentos da vida de um estudante – seja durante o seu deslocamento, enquanto estuda e principalmente no momento tão esperado que é a formatura. Por isso o Spotify tem tudo a ver com a nossa proposta de fazer parte da vida dos nossos alunos, proporcionando experiência aos usuários”, explica a gerente de Marketing do Senac-RS, Cláudia Beretta.

O Senac-RS lança na segunda-feira, no dia 13 de janeiro, seu perfil no Spotify – a maior plataforma de streaming musical do mundo. Com a novidade, a instituição ofertará playlists exclusivas por tempo indeterminado com temáticas relacionadas à educação e aos alunos.

O Senac-RS já está presente em redes sociais como Facebook, Instagram, Twitter e LinkedIn. A partir do dia 13 de janeiro, curta o perfil do Senac-RS, dê o play e curta nossas playlists na plataforma em primeira mão.

Sobre a Fecomércio-RS

A Fededação do Comércio de Bens e de Serviços do Rio Grande do Sul é uma entidade sindical, que atua no âmbito econômico, político e social em prol da constante qualificação e crescimento do setor terciário gaúcho. A Fecomércio-RS possui hoje 112 sindicatos filiados e representa mais de 580 mil empresas, geradoras de aproximadamente 1,6 milhão de empregos formais. Atualmente, o Sistema Fecomércio-RS reúne os braços operacionais dos setores de comércio e serviços, Sesc/RS e Senac-RS e conta também com o Instituto Fecomércio de Pesquisa (Ifep) e com o Centro do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do RS (Ccergs). Mais informações pelo http://www.fecomercio-rs.org.br/.

Sobre o Senac-RS

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) é uma organização de educação profissional que tem o objetivo de colaborar na obra, difusão e aperfeiçoamento do ensino profissional no setor terciário da economia/comércio e serviços. Sua missão é “educar para o trabalho em atividades de comércio de bens, serviços e turismo”. Há 72 anos instalado no Rio Grande do Sul, o Senac-RS é administrado pela Federação do Comércio de Bens e Serviços do Estado (Fecomércio), entidade que conta com 112 sindicatos filiados, representando mais de 580 mil empresas. O Senac-RS já capacitou mais de 7 milhões de pessoas e possui 41 escolas de educação profissional, duas faculdades e 23 unidades de atendimento, somando mais de 60 pontos de atendimento no Rio Grande do Sul. Além disso, é a única instituição de educação do Brasil a ganhar o Prêmio Nacional da Qualidade (PNQ). Em 2017, também conquistou o Prêmio Ibero-Americano da Qualidade e, em 2018, celebrou o reconhecimento Melhores em Gestão, concedido pelo PNQ.

Núcleo Senac-RS