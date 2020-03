Senac suspende aulas e programações por tempo indeterminado

Diante da evolução do novo coronavírus (Covid-19) e como medida de precaução, o Sistema Fecomércio-RS/Senac informa que as aulas presenciais estão suspensas em todas as escolas do Senac-RS no Estado, a partir de quinta-feira, 19 de março, por tempo indeterminado. As aulas dos cursos de Graduação, dos cursos Técnicos que não exigem aula prática presencial, do Ensino Médio e de algumas turmas de Idiomas serão mantidas via plataforma on-line.

Abaixo, veja como fica a situação em cada nível de ensino nas escolas do Senac-RS de todo o Estado:

➡ Educação Superior: cursos de Graduação terão as aulas migradas para a plataforma on-line de ensino. Cursos de Pós-Graduação estão com as aulas suspensas por tempo indeterminado e terão compensação posterior.

➡ Cursos Técnicos: os cursos da área de Saúde serão suspensos e as escolas irão negociar com as empresas e os alunos sobre os estágios obrigatórios.

➡ Cursos Técnicos EAD: as aulas acontecem normalmente pela plataforma on-line de ensino. Encontros presenciais estão suspensos por tempo indeterminado.

➡ Ensino Médio: as aulas serão migradas para a plataforma on-line de ensino.

➡ Aprendizagem (Programa Jovem Aprendiz): as aulas serão suspensas por tempo indeterminado e novas turmas também serão suspensas, sem prejuízo para o aprendiz. As empresas que empregam os jovens aprendizes serão orientadas.

➡ Idiomas: as aulas para pré-adolescentes, adolescentes, jovens e adultos e preparatórios serão mantidas por meio de plataforma on-line. Aulas das turmas para crianças e seniors serão suspensas por tempo indeterminado.

➡ Cursos Livres: suspensão das aulas de todos os cursos, para posterior compensação.

➡ Cursos In Company: cada caso/curso será negociado diretamente com as empresas.

➡ Eventos do Sistema Fecomércio-RS/Senac: os eventos da instituição com mais de 50 pessoas também estão cancelados por tempo indeterminado, incluindo palestras e formaturas nas escolas. Essas medidas seguem as recomendações do Governo do Rio Grande do Sul e do Ministério da Saúde, a fim de retardar o avanço do novo coronavírus (Covid-19).

O Sistema Fecomércio-RS/Senac está tomando todas as providências necessárias a fim de minimizar a propagação da doença entre seus colaboradores e demais públicos e de evitar a sobrecarga nos serviços de saúde sem necessidade. Essas medidas são válidas para o presente momento e podem ser modificadas conforme o quadro geral se alterar.