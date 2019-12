Senador Heinze destina 230 mil reais para pavimentação de rua

O senador Luis Carlos Heinze (PP/RS) anunciou que o Ministério Desenvolvimento Regional empenhou a emenda individual de sua autoria ao Orçamento Geral da União – OGU que vai beneficiar todos os moradores de Alegrete.

Os recursos, que somam R$ 238,75 mil, serão aplicados na pavimentação da Rua Dr. Quintana até a Av. Eurípedes Brasil Milano

O senador Heinze destaca que a qualidade dos serviços prestados aos cidadãos é um dos seus principais compromissos. “A melhoria nos serviços oferecidos à população é uma preocupação constante em meu mandato. Nossos esforços se concentram agora para agilizar o pagamento, o mais rápido possível”, afirma.

As emendas parlamentares são importantes instrumentos à administração municipal no sentido de recursos para realizar obras e serviços aqui no Município.

Vera Soares Pedroso