Senador Paim destina emenda de R$ 500 mil para comunidades quilombolas de Alegrete

Dentro de uma política de atenção as demandas do povo gaúcho, o senador Paim está destinando emendas parlamentares para os municípios do RS.

O critério utilizado foi a escolha de municípios que possuem comunidades quilombolas e municípios mais pobres do RS, de acordo com a pesquisa realizada pela Fundação Getúlio Vargas denominada “Mapa da Riqueza”

Em Alegrete, o valor será para apoio a projetos de desenvolvimento sustentável e na ordem de R$ 500 mil. No município, a comunidade quilombola fica no Angico, há 65 km da cidade e tem 25 famílias. A Secretaria Municipal da Saúde envia com periodicidade à unidade móvel da Saúde vai ao Campo para atender aquela comunidade, informou João Francisco Filho coordenador da atenção básica da rede de saúde do Município. Eles apresentaram nesse encontro um projeto disponibilizando para cada família uma caixa de água, devido a escassez do produto.

Vale ressaltar que o valor destinado será especificamente para área de infraestrutura dessa comunidade na cidade de Alegrete.