Sentimentos de gratidão afloram mais em pessoas curadas na Santa Casa; veja este relato

Gratidão. Essa tem sido uma das palavras mais usada nos últimos tempos. As pessoas estão demonstrando de forma mais ostensiva sua Fé e o reconhecimento por ações, atos, pessoas e pela saúde em um momento muito delicado em meia à pandemia.

Mas, o relato a seguir vai emocionar, pois destaca a grandiosidade que o amor de uma avó representa, além de evidenciar o atendimento de profissionais que estão incansável e diuturnamente, na luta para salvar vidas. Todos os profissionais na área da saúde.

A descrição é de Ivete Apratto que fez um agradecimento para o médico Dauro Mota e também ao clínico geral Wladmir. Ela citou em seu perfil no Facebook, que o neto de nove anos estava na Santa Casa aguardando o resultado de exames e tudo indicava que fosse apêndice. No desespero, naquele momento de angustia, ela que tem muita fé, saiu para a área externa para não demonstrar à filha que estava apreensiva, já quase em lágrimas, narra que viu uma pessoa que parecia mais um anjo. “Aquele homem caminhando em minha direção com uma camisa azul clara, sob a luz do sol, ele estava iluminado e tudo o que pensei. Vou pedir ajuda e me aproximei. Eu pedi para que ele olhasse o meu neto que estava no ambulatório e, se precisasse de uma cirurgia, ele era cirurgião. Com toda sua calma, respondeu que já iria e, assim foi. Pouco tempo depois tudo agilizado e meu neto fez a cirurgia que foi um sucesso. É tanta emoção, de saber que está tudo bem. Não tenho como descrever a minha gratidão. Ao Dr Dauro que foi enviado por Deus e a todos os demais profissionais da Santa Casa. Eu tenho muita Fé e, sempre que faço minhas orações sou atendida e, desta vez, não foi diferente”- completou.

Veja abaixo a mensagem completa:

“Ansiosa quase em desespero ,resolvi rezar um terço pedindo forças, equilíbrio e resolução do problema. Sentada na sala do ambulatório da Santa Casa, resolvi sair na porta para respirar e me dou de cara com um anjo. Sim… um anjo todo iluminado pelo sol que refletia em seu rosto. Corri e pedi ajuda. Ele me olhou com aquela expressão calma e disse: já vou ali vê-lo. E assim fez. No examinar já viu o que era e sem titubear, já agilizou a cirurgia da criança. Palavras não são suficientes para agradecer e nem para contar o meu sentimento de gratidão a este anjo que sempre me socorre nas horas mais precisas. Muito Obrigada Dr.Dauro Motta, que Deus continue te abençoando ricamente!Gratidão eterna”- finaliza.

