Separada há dois meses, mulher vai até a casa do ex e acaba agredida na frente da filha

Um mulher de 32 anos sofreu violência doméstica no bairro Macedo.

De acordo com o registro feito pela polícia civil, o caso de agressão a socos foi encaminhado a Justiça juntamente com um pedido de medidas protetivas em favor da vítima.

Conforme relato na delegacia, ela conviveu durante 15 anos com o homem de 35 anos e possui três filhos menores desse relacionamento. Há dois meses ela pediu separação e levou os filhos para casa da mãe onde residem. O motivo da separação foi porque o ex é usuário de crack e estava vendendo móveis e utensílios da casa para sustentar o vício. Após ser ameaçada de morte se entregasse o homem na polícia, ela resolveu sair de casa.

No domingo passado ela estava indo com um dos filhos, de 3 anos, na casa de uma amiga que mora próxima ao ex-companheiro e foi abordado por ele. Segundo contou aos policiais ele teria pedido para ver a filha e ela aceitou. Quando entrou na casa do ex foi agredida com dois socos no rosto.

Ela chamou a Brigada Militar, momento que o acusado fugiu da residência. Ela foi encaminhada para DP, onde pediu medidas protetivas e quer representar criminalmente contra o autor das agressões.