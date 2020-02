Separado, homem ciumento promete matar ex-mulher se encontrá-la com outro

O ciúmes teria sido a causa da separação do casal. E a insistência e ameaças do ex, levou a mulher de 22 anos realizar registro na Delegacia de Polícia de Alegrete. Além de pedir medidas protetivas contra o acusado.

Segundo ocorrência, o casal teve um relacionamento de cinco anos e tem uma filha de três anos. O ciúmes do ex por ser exagerado levou ao fim da relação. Contudo, o homem de 26 anos não aceita e fica importunando a mulher. Assim como, a ameaça de morte caso ele a encontre na companhia de algum outro homem.

Diante das constantes ameaças, a vítima que disse nunca ter realizado B.O contra o ex, até então, solicitou medidas protetivas. Ela reside no bairro Lara.