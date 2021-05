Sequelas de pacientes da Covid exigem muito do serviço de fisioterapia do Município

Compartilhe















Nos últimos meses, cenas de pessoas deixando leitos hospitalares aplaudidas pela equipe médica, após se recuperarem da Covid-19, se repetiu por muitas vezes. As infecções causadas pelo novo coronavírus podem deixar sequelas motoras e respiratórias em alguns pacientes que tiveram complicações decorrentes da doença.

O tempo de reabilitação dos pacientes vai depender da gravidade das sequelas, da idade e da presença de outras comorbidades, por isso é importante que os pacientes que já tiveram o COVID-19 fiquem atentos a qualquer agravo, principalmente os pacientes que passaram pela Unidade de Terapia Intensiva -explicam os fisioterapeutas.

Com isso, não é novidade que o fisioterapeuta pode atuar em diversas áreas, mas muitas pessoas desconhecem a importância desse profissional no tratamento das sequelas pós Covid-19. A sua atuação contribui para evitar complicações cardiorrespiratórias e motoras em indivíduos hospitalizados, bem como para recuperar a funcionalidade, principalmente da capacidade pulmonar e aeróbica daqueles que tiveram a doença.

Ainda não há estudos conclusivos sobre a extensão das sequelas de Covid-19, porém uma parcela significativa dos doentes recuperados continua necessitando de assistência fisioterapêutica após a alta hospitalar. Um desses casos é da alegretense Drica Almirão.

Ela que já foi pauta no PAT ao falar da sua experiência ao saber que estava infectada com o vírus e todas às complicações que enfrentou, novamente trouxe o seu relato sobre o pós Covid e o tratamento realizado junto ao Complexo Alexandre Lisboa, pela Prefeitura Municipal de Alegrete.

Drica começa a narrativa descrevendo que quando chegou à fisioterapia estava muito ansiosa e angustiada. Já havia se passado dois meses do início da infecção pelo vírus. Porém, ela sentia-se muito cansada, não conseguia dormir à noite com tosse, além de muita dor de cabeça e nas costas.

“Desde o primeiro dia com o acolhimento e orientações recebidas pela Luciane Estivalet Sheila (Fisioterapeuta) entendi que precisava me acalmar e a atenção e a paciência das profissionais têm sido fundamentais para minha recuperação. Entendi que é um processo muito lento que às vezes causa uma grande angústia. Entretanto, contar com este serviço é tão importante quanto a atenção no hospital. As sequelas são dolorosas e limitantes. Me senti cuidada e gostaria muito que houvesse investimentos maiores neste serviço. Só assim, mais pessoas podem ser beneficiadas também. São muitos que sofrem os efeitos dessa doença. Meu respeito e gratidão aos Funcionários do Serviço de Fisioterapia. (Todos) Luciane Estivalet Sheila, Patricia Hoffmann Mari, Ludimila Marinho Da Silva Vieira extensivo ao vice-Prefeito Jesse Trindade Santos, Prefeito Márcio Amaral e Secretária de Saúde Haracelli Fontoura.” -destacou.

E para finalizar, Drica deixou a seguinte mensagem: #MAISINVESTIMENTOS NA FISIOTERAPIA! Programa de Reabilitação Pulmonar.Desde já, nós usuários, agradecemos.