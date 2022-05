Ser Alegrete está na final da Copa Caxias

Com apenas um ano de existência, a Ser Alegrete já faturou a Copa Pinheiros e agora chega na finalíssima da Copa Caxias categoria veteranos Série Prata.

Em um jogo disputadíssimo, a equipe alegretense encarou a forte equipe da Ser Apolo. O time integrado por alegretense foi valente e soube neutralizar o adversário.

último sábado, 21/05 a equipe do SER Alegrete da Serra Gaúcha, conquistou vaga para a Grande final da Copa Caxias série Prata!

O placar foi aberto pela equipe do Baita Chão com gol do camisa 10, Fábio Kullmann aos 20″ do 1° tempo. A equipe adversária conseguiu o empate ainda na primeira etapa, levando a igualdade para o intervalo.

Na etapa final o jogo foi intensamente disputado. A Ser Alegrete teve muitas chances de gol desperdiçadas. A equipe adversária contragolpeava com perigo.

Foi então que a Ser Alegrete ampliou o placar com Wilian, mas logo em seguida cedeu o empate novamente, 2 a 2.

Melhor em campo, com uma defesa sólida e um ataque esperto, o centroavante Willian fez um belo gol e com 3 a 2, o time de Alegrete assegurou a vitória até o apito final.

“A equipe da SER Alegrete sempre entra em campo com muito respeito aos adversários, equipes formadas a bastante tempo e que disputam o futebol amador de Caxias do Sul. Mas não podemos deixar de gritar com muita alegria, que em menos de 1 ano de formação, esse time de amigos em primeiro lugar, vem caminhando de uma forma positiva, e disputando sua segunda final nos dois campeonatos disputados no amador caxiense”, destaca a comissão técnica.

“Queremos agradecer a nossa torcida composta por nossas esposas, filhos e amigos que sempre estão a beira do campo, nos incentivando muito”, comentou Evandro Carvalho.

A decisão da Série Prata nos veteranos será diante do Santa Bárbara. O jogo acontece no próximo sábado (28), no campo do São Gotardo em Flores da Cunha, decisão em jogo único, empate leva a decisão para os pênaltis.

A Ser Alegrete deverá contar com seis jogadores que residem em Alegrete e estão escrito na competição. Vaguinho, Fábio Boca, Bruno Capincho, André Dadá, Cristiam Miquin e Cristianreforçam o time alegretense na grande final da Copa Caxias.

Foto: reprodução