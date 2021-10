SER Ceva e Boca vencem na 3ª rodada da Copa dos Campeões do Palmeiras

Share on Email

No sábado (9), mais cinco jogos complementaram a terceira rodada da quinta edição da Copa dos Campeões do Palmeiras.

Dos cinco confrontos, apenas dois deles tiveram vitória os outros três acabaram empatados. O Centenário ficou no 1 a 1 contra o Fluminense. O Ser Ceva goleou o União, 3 a 0 para o time Laranja da Cidade Alta.

Centenário empatou e é um dos líderes da competição

No clássico entre Tinga e Sindicato, muito equilíbrio refletiu no placar em branco. O fato inusitado é de uma invasão. Uma tropilha de cavalos acabou invadindo o campo. O jogo prosseguiu depois do susto dos Quarentinhas.

Invasão interrompeu partida

O Operário ficou no empate em um gol contra o São José e fechando a rodada o Boca Juniors superou o Nacional por 2 a 1.

Boca lidera ao lado de Tinga e Centenário

Após a 3ª rodada, Centenário, Boca e Tinga lideram com sete pontos cada. Fluminense e SER Ceva somam 4 pontos, Nacional e União 3, São José e Sindicato tem dois e Operário 1 ponto ganho.

Tinga lidera ao lado de Centenário e Boca

Confira a 4ª rodada:

14h45min. – (Palmeiras) – São José x Centenário

14h45min. – (Estrelão) – Sindicato x Operário

16h30min. – (Palmeiras) – Nacional x Tinga

16h30min. – (Estrelão) – Fluminense x SER Ceva

16h30min. – (Honório) – União x Boca Jr.

Fotos: Valdir Knierin e reprodução