Ser Ceva vence Tinga e levanta troféu Bitata no Torneio do Ibirapuitã

Encerrou no sábado (14), a primeira edição do Torneio do Ibirapuitã para equipes da categoria sênior especial (40 anos).

A competição fez uma justa e merecida homenagem ao desportista Valter Coelho “Bitata”, um dos batalhadores pelo futebol do Esporte Clube Ibirapuitã.

Ceva e Tinga fizeram um jogo digno de final nos quarentinhas do Ibirapuitã

Na final o Ser Ceva bateu o Tinga por 2 a 1, Eduardo Careca fez os gols do título. Os quarentinha do Ser Ceva comemoraram o título e ergueram o troféu Valter Fernandes “Bitata”. e ainda garantiram a carne para o churrasco de confraternização.

O 4º lugar coube ao Boca Jr., 3º Centenário e vice para o Tinga. A organização através do desportista João Ribeiro e Valdir knierim agradeceram todas as equipes que participaram do torneio.

Knierim, João Ribeiro e Valter Bitata

“Não poderíamos deixar de agradecer também aos veículos de comunicação, sejam eles falados ou escritos. Nosso muito Obrigado à todos, e mais uma vez parabéns a equipe do Ser Ceva, equipe campeã”, destacou o coordenador técnico Knierim.

Ser Ceva recebeu o troféu e premiação das mãos do homenageado.

Fotos: reprodução