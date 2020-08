Ser de luz quando parte permanece iluminando outras paragens

Compartilhe











Neste sábado(22), uma semana da ausência física, porém, presente no coração e na alma. O amor, ah, o amor se fortalece, ganha um espaço cativo e eternamente será a luz e as bençãos que se fez presente na vida de todos: mãe, pai, filho, irmã, esposa, sobrinha, amigos e familiares do alegretense Luis Eduardo da Silveira Witt, 26 anos.

Luis Eduardo era aquela pessoa tinha na alma a leveza para conduzir a vida. Ele faleceu no último dia 15, depois de 18 meses de muita luta contra um problema de saúde. Nas redes sociais, foram incontáveis mensagens demonstrando o que ele representava às pessoas que o conheceram: amor, bondade e gratidão.

A família agradece o carinho de cada um, o que fez muita diferença neste momento. Em vários registros(fotos), era possível ver a grandeza em seu sorriso. Eduardo era luz, pois tinha uma conexão muito forte e linda com todos que amava.

Terapeuta holístico, gestor ambiental e massoterapeuta, era um profissional maravilhoso, responsável , comprometido e de sorriso largo. Ele sempre foi fé, alegria e altruísmo. Também tinha sensibilidade pela música, suas paixões eram a gaita e o violão. Tocava lindamente, disse a esposa Mônica Orlov.

Ainda, segundo a esposa, ele lutou sempre com o sorriso no rosto, sempre queria ver todos sorrindo, detestava tristezas e deixou um grande legado – sempre agradecer a Deus por mais um dia de vida.

Em sua rede social, a esposa fez a seguinte homenagem:

Era difícil dizer qual a nossa foto preferida, pois todas eram lindas, mas essa em especial você e eu amávamos.

Você partiu sabendo da imensidão do amor que tínhamos, da ligação que tínhamos, da cumplicidade de saber só pelo nosso olhar, da conexão especial que tínhamos, partiu levando marcado em seu braço a minha letra, e eu fico aqui com a sua marcada em mim, para lembrarmos que ” Onde você estiver… estarei contigo”…

Vou seguir a vida com você em meu coração, em meus pensamentos, com o sorriso no rosto como você amava e me dizia “eu amo te ver sorrindo amor”, e é assim que vou seguir.

Obrigada por ter existido aqui nessa vida ao meu lado, e me espera porque como você mesmo dizia, vamos nos reencontrar para seguir vivendo o mais puro amor!

Não tivemos tempo de realizar o nosso casamento, nossa aliança chegou, e deu tempo de você olhar elas, só não de colocá-la, mas elas estão aqui comigo.

Você partiu me pedindo para realizar o nosso outro desejo, e eu te prometi até o nosso último encontro que eu iria fazer de tudo para realizar, e farei.

Você partiu olhando nos meus olhos, mesmo com dificuldade, dizendo “eu te amo mais que a minha própria vida, você me fez o homem mais feliz do mundo, eu te amo muito, você é a luz na minha vida”, e agora você se tornou a luz eterna da minha vida, o meu anjo protetor.

Eu sei que você está tão bem cuidando do amor que a gente tem… que o nosso sentimento vai além, tem anjos agora dizendo amém!

Te amo além da vida e tenho certeza do nosso reencontro.