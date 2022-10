Serelepe visita lares de idosos em comemoração ao aniversário de Alegrete

Valorizar e possibilitar ao acesso a arte e a cultura aos alegretenses que vieram antes, é um dos objetivos da programação de aniversário do município.

Na impossibilidade de muitos vovôs e vovós assistirem ao espetáculo “Serelepe e a Casa Mal Assombrada”, que será realizado nesta sexta-feira (14) e no sábado (15), a equipe de organização levou o próprio palhaço Serelepe nos lares de idosos para interagir e levar um pouco alegria aos residentes.

Acompanhado do Secretário de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Rui Medeiros e do Agente de Cultura e Lazer do Sesc, Paulo Amaral, Serelepe apresentou as tradicionais gag’s de palhaçaria e divertiu os alegretenses mais velhos.

Receberam a visita o Lar São Vicente de Paulo, Espaço Geriátrico Viver e Lar do Idoso Ari Vargas Paim.

Em um dos tantos momentos marcantes da ação cultural, o palhaço Serelepe ficou emocionado com a receptividade e alegria dos vovôs e vovós.

Entre os dias 10 e 24 de outubro, a prefeitura através da Secretária de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Secretária de Saúde, Secretária de Assistência Social em parceria com o Sistema Fecomércio Sesc, montou uma programação cultural muito especial para celebrar os 191 anos de Alegrete.

A programação já iniciou no dia 10 com a apresentação do Projeto Giro Cultural, conduzido pelo músico Filipe Coelho e segue no final de semana, com a apresentação do espetáculo “Serelepe e a Casa Mal Assombrada” e demais atividades. A programação contemplará uma variedade de linguagens artísticas como teatro, música, artes plásticas, cinema, literatura etc. Confira abaixo algumas das atrações:

10/10 – Segunda – Projeto Giro Cultural (17,24 e 31/10)

Acústico com Lívia F. Bastos e Vanusa Souza

19h

Local: Átrio do Centro Cultural

Entrada Franca!

….

13/10 – Serelepe visita os Lares de idosos

Celebrando o aniversário com os alegretenses que vieram antes

A partir das 14h30

….

14 e 15/10 – Serelepe e a Casa Mal Assombrada

20h

Local: Centro Cultural Adão Ortiz Houayek

Fotos: Paulo Amaral