Sérgio Cruz vence etapa do gaúcho em Nova Petrópolis com mais pódios de alegretenses

Um alegretense faturou a primeira etapa do Campeonato Gaúcho de Mountain Bike. A bonita cidade de Nova Petrópolis deu a largada na competição deste ano.

A prova teve adesão de 180 atletas de diversas cidades do RS e SC. Com dois percursos, um de 65 e outro com 45 km, a corrida abriu a temporada do mountain bike gaúcho durante os dias 1º e 2 de fevereiro.

Na categoria elite pro, o alegretense Sérgio Cruz/São João Ciclismo fez uma prova sem problemas. Num ritmo constante ele escapou já no quilômetro 20 e conseguiu manter a vantagem sobre os demais. Com uma altimetria acumulada de 1940 metros, Cruz aplicou uma média de 21,86 km/h. fechando a distância em 2 horas e 30 minutos.

Seis minutos depois chegou o pedritense Marcelo Bendin Leon/São João Ciclismo, que fez uma corrida de recuperação e consolidou a dobradinha da equipe caxiense.

Destaque no feminino para duas ciclistas de Alegrete. Na estreante feminino light, Mariana Piccoli/Force Training foi a vice-campeã da categoria com 4 horas 11 minutos nos árduos 45 km, entre subidas intermináveis em meio a estradas com pedra e brita solta.

Na master 30 light, Fernanda Refatti/Force Training chegou na quinta colocação e foi ao pódio após 4 h 03′ de prova com uma altimetria acumulada de 1415 metros.

Pela categoria master B2 pro, o atleta alegretense Pretto Refatti/Force Training sofreu uma queda e acabou em 10º colocado, com 4 horas 10 minutos no trajeto de 65 km, com muitas subidas. A próxima etapa está prevista para o dia 1º de março, em Ijuí.

Júlio Cesar Santos Fotos: reprodução