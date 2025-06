Série Prata: Real deixa escapar vitória nos segundos finais e perde para ACCAD

O adversário da vez, foi a equipe da ACCAD de Santiago que acabou por vencer pelo placar de 3 x 2 a equipe alegretense.

Com a bola rolando, o Real começou em cima da equipe de Santiago e saltou na frente do marcador com Guilherme Dorneles. O time adversário tentava impor o seu jogo, mas esbarrava em uma partida coesa da equipe da casa. No final da primeira etapa, Josellber Câmara ampliou para equipe da casa e fechou o placar da primeira etapa, 2 x 0.

No segundo tempo, o time da ACCAD mudou sua postura e chegou ao empate com seu pivô, Bruno Costa. O Real seguiu tentando fazer o terceiro gol, mas acabava esbarrando em algumas defesas do goleiro adversário. Nos segundos finais, o time de Santiago em um contra ataque fulminante acabou por acertar um chute forte no canto do goleiro colocando números finais na partida, Real (2) x ACCAD (3).

Foto: Real Alegrete