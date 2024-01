Serviços e Agropecuária são destaques no mês de dezembro no Caged

Os dados foram divulgados na última segunda-feira. O saldo é o resultado entre 423 admissões e 350 desligamentos no décimo segundo mês do ano. No acumulado do ano, até dezembro, o saldo é positivo em 303.

Num comparativo com o mesmo mês de 2022, o desempenho de dezembro de 2023 foi menor. No ano passado, o município teve saldo positivo de 130, com 430 admissões e 300 desligamentos.

O melhor resultado veio do setor de serviços, que teve o saldo positivo de 43. Foram feitos 118 contratos com carteira de trabalho assinado e extintos 75. O ramo da agropecuária foi responsável por empregar 21 novos funcionários, num saldo entre 78 contratações e 57 desligamentos.

Com desempenho negativo, o setor de comércio que mais demitiu do que contratou em novembro. Foram 139 admissões e 192 desligamentos (-53). A industria teve bom desempenho empregou 72 novas pessoas e demitiu 22, saldo positivo de 50.

No Rio Grande do Sul, o mês dezembro foi positivo em 2.961 vagas. Esse dado é muito importante, ressaltando que a parte assalariada do RS cresce mês após mês. Já o Brasil empregou 12 852 novas pessoas nos demais segmentos da sociedade.