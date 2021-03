Servidor do Município, de 32 anos, morreu na noite de sábado vítima da Covid

Compartilhe















Na noite de ontem(27), depois do Boletim Epidemiológico, que não havia registrado nenhum óbito, o que iria representar uma trégua em 17 dias, infelizmente, houve mais uma morte em decorrência da Covid-19.

A vítima foi mais um funcionário público municipal. Renan Silva e Silva estava com 32 anos e não resistiu às complicações da doença, depois de aproximadamente uma semana hospitalizado na UTI Covid. Ele trabalhava no Protocolo da Prefeitura Municipal de Alegrete, na Praça Getúlio Vargas.

A ex-colega, Kátia Brandolt, disse que ele era uma pessoa maravilhosa. Ela trabalhou com Renan no ano de 2017, e ressalta o acolhimento. “Era um menino incrível, pensa numa pessoa educada e gentil. Sempre falando com tranquilidade e atendendo a todos da mesma forma, assim como os colegas. Ele recebia os documentos do Centro Administrativo e, na mesa dele selecionava e posteriormente ia de sala em sala. Fazia os protocolos, conversava. Tô muito arrasada pela perda dos ex-colegas. Renan era meu cliente das bolachinhas quando eu fazia e, há poucos dias estive na Prefeitura e ele me falou dos biscoitos. Um funcionário exemplar” – salienta.

Nas redes sociais, são muitos os registros da consternação dos colegas e demais funcionários da Prefeitura. Em dois dias, duas perdas de pessoas jovens com sonhos, projetos e muita vida.

Na noite de sexta-feira (26), Flávio Lutz de 45 anos perdeu a luta por problemas relacionados ao pós Coronavírus. E, no sábado à noite, Renan. Ambos servidores municipais.

A Prefeitura divulgou nota de pesar:

A Prefeitura de Alegrete manifesta profundo pesar pelo falecimento do servidor público Renan Silva e Silva, 32 anos, do setor de Protocolo.

Neste momento de dor e tristeza, a Administração Municipal se solidariza à família, amigos e colegas.

As últimas homenagens a Renan Silva e Silva vão acontecer a cargo da Funerária Angelus. O sepultamento será às 10h, deste domingo, no Cemitério Público Municipal.