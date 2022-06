Servidores, de Alegrete, participam de ato contra privatização da CORSAN

Share on Email

Servidores da Corsan de Alegrete participaram, no dia 28, em Porto Alegre, de um ato popular de nova tentativa de privatizar a Companhia.

As outras duas tentativas, em outubro de 2021 e janeiro desse ano, foram adiadas devido as inúmeras ações do Sindiágua e das Câmaras Vereadores de Municípios gaúchos, inclusive a de Alegrete.

A informação é de Jader Mayer que integra o Sindicato e participou do ato em Porto Alegre.

Os trabalhadores se reuniram em grande número, em frente ao DEMAE, e foram até à Assembleia Legislativa do RS contra a privatização. Jader informa que podem colocar as ações para vender na bolsa, a qualquer momento e, por isso, essa forte mobilização com trabalhadores da CORSAN de todo o RS.

Protesto contra privatização da Corsan em Porto Alegre

Outras categorais de trabalhadores se juntaram aos servidores da CORSAN nessa manifestação.

Jader Mayer, diz que vão se manter mobilizados, porque a Corsan é gaúcha, gera lucro e a privatização não é garantia de qualidade de serviços e, muito menos, de manutenção de tarifas ao consumidor, o grande foco de todo o trabalho da Corsan.

