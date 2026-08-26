Servidores de Alegrete participam de Seminário Regional de Educação Fiscal em Jaguari

Representantes do município irão compartilhar experiências e boas práticas desenvolvidas em Alegrete na área da Educação Fiscal

Três servidores municipais de Alegrete foram convidados a participar do 1º Seminário Regional de Educação Fiscal, promovido pelo município de Jaguari no dia 27 de agosto. O evento terá como tema “Cidadania se faz com informação, participação e educação fiscal” e reunirá representantes da comunidade escolar, servidores públicos e a comunidade em geral.

Representando Alegrete, participam do encontro José Márcio Mombach Ramos, Giovanni Vaucher de Abreu e Patrícia L. Albuquerque Bragamonte. Durante o seminário, os servidores apresentarão a trajetória do município na implantação, desenvolvimento e consolidação das ações de Educação Fiscal, destacando iniciativas e experiências construídas ao longo dos últimos anos.

A participação de Alegrete no evento representa uma oportunidade para compartilhar práticas desenvolvidas no município e, ao mesmo tempo, conhecer iniciativas realizadas por outras cidades da região. A proposta é ampliar o diálogo entre os municípios e fortalecer ações voltadas à conscientização da população sobre a função social dos tributos.

Troca de experiências e formação cidadã

A Educação Fiscal busca aproximar a população da compreensão sobre a arrecadação e a aplicação dos recursos públicos, estimulando uma participação mais consciente na sociedade. Nesse contexto, atividades de formação e disseminação de informações contribuem para que cidadãos compreendam a relação entre os tributos pagos e a manutenção e execução das políticas públicas.

Durante o seminário, os representantes de Alegrete terão a oportunidade de apresentar as ações realizadas no município, demonstrando como o trabalho de Educação Fiscal vem sendo construído e incorporado às iniciativas locais.

O encontro também permitirá a troca de experiências entre profissionais e gestores de diferentes municípios, criando um espaço para o compartilhamento de estratégias, resultados e boas práticas que possam contribuir para o aprimoramento dos programas de Educação Fiscal na região.

Participação também contribui para pontuação no PIT

Além da importância institucional e pedagógica, a participação dos servidores alegretenses no seminário também terá reflexos para o município. A presença e a atuação no evento reverterão em pontuação para Alegrete no Programa de Integração Tributária (PIT).

O programa estabelece ações que incentivam os municípios gaúchos a desenvolver iniciativas relacionadas à educação fiscal, à cidadania e à gestão tributária, fortalecendo a participação municipal nessas políticas.

Dessa forma, a presença de Alegrete no Seminário Regional reúne dois objetivos: divulgar o trabalho desenvolvido no município e contribuir para o cumprimento de ações que geram resultados dentro do PIT.

Educação Fiscal como instrumento de cidadania

A participação no 1º Seminário Regional de Educação Fiscal reforça o trabalho desenvolvido em Alegrete na área e amplia a possibilidade de diálogo com outros municípios.

Ao compartilhar sua trajetória e suas boas práticas, o município contribui para a construção coletiva de uma cultura de maior conhecimento sobre os tributos, os recursos públicos e a responsabilidade de cada cidadão na sociedade.

A iniciativa também reforça a Educação Fiscal como instrumento de formação cidadã, participação social e compreensão da função dos tributos, aproximando a população das políticas públicas e estimulando uma atuação mais consciente na vida comunitária.