Servidores devem atualizar dados cadastrais do Censo Previdenciário em Alegrete

O atendimento será realizado de segunda a sexta, das 8h30 às 17h10, no Salão Nobre do Palácio Rui Ramos, localizado na Praça Getúlio Vargas.

Abaixo, confira a documentação necessária para os servidores aposentados, pensionistas e ainda ativos participarem do Censo Previdenciário.

Para o censo dos Servidores aposentados

a) Documento de identificação com foto com validade em todo o território nacional e emitida por órgão de regulamentação profissional, RG, CRNM, RNM ou RNE;

b) CPF;

c) Título de eleitor;

d) CNH -Carteira Nacional de Habilitação;

e) Comprovante de residência (conta de água,luz ou telefone – de um dos últimos 3 meses), ou na falta deste uma declaração de residência constante no anexo II;

f) Certidão de casamento/União Estável registrada em cartório, para os que não possuem união registrada em cartório, preencher declaração constante no anexo III;

g) CPF do Cônjuge, companheiro os dependentes;

h) Certidão de nascimento dos dependentes;

i) Documento de identificação com foto com validade em todo o território nacional do Cônjuge, companheiros os dependentes;

Para o censo dos Servidores pensionistas

a) Documento de identificação com foto com validade em todo o território nacional e emitida por órgão de regulamentação profissional, RG, CRNM, RNM ou RNE;

b) CPF;

c) Título de eleitor;

d) CNH -Carteira Nacional de Habilitação (obrigatória para os Motoristas);

e) Certificado de Dispensa de Incorporação – Reservista (Masculino);

f) Comprovante de residência (conta de água, luz ou telefone – de um dos últimos 3 meses), ou na falta deste uma declaração de residência constante no anexo II;

g) Certidão de casamento e/ou nascimento;

h) Certidão de óbito do instituidor da pensão;

i) Documento de identificação com número do CPF do instituidor da Pensão;

Para o censo dos Servidores ativos

a) Documento de identificação com foto com validade em todo o território nacional e emitida por órgão de regulamentação profissional, RG, CRNM, RNM ou RNE;

b) CPF;

c) Título de eleitor;

d) PASEP/PIS/NIT;

e) Carteira de trabalho(quando possuir);

f) Certidão de Tempo de Contribuição do INSS e/ou de outro RPPS, quando foro caso/CTPS – CRC – CRM – OAB, etc;

g) CNIS – Extrato de Contribuição;

h) CNH – Carteira Nacional de Habilitação (obrigatória para os Motoristas);

i) Certificado de Dispensa de Incorporação – Reservista (Masculino);

j) Comprovante de residência (conta de água,luz ou telefone –de um dos últimos 3 meses), ou na falta deste uma declaração de residência constante no anexo II;

k) Comprovante de escolaridade;

l) Identidade profissional (OAB/CRM /CRA/etc.)

m) Para os casos de cedência apresentar cópia da publicação Oficial;

n) Certidão de casamento/União Estável registrada em cartório, para os que não possuem união registrada em cartório, preencher declaração constante no anexo III;

o) CPF do Cônjuge, companheiro e dos dependentes;

p) Certidão de nascimento dos dependentes;

q) Documento de identificação com foto com validade em todo o território nacional do Cônjuge, companheiro e dos dependentes;

Para mais informações, entrar em contato através do fone/whatsapp: (051) 99853-6069.

A seguir, segue o decreto supracitado:

Decreto n° 884