Servidores do Forum paralisam pelo projeto da matriz salarial

A mobilização de servidores do Fórum de Alegrete, no dia 15, foi por conta da desigualdade existente no Tribunal de Justiça, no que tange ao distanciamento entre os salários de Magistrados e Servidores, e assim cobram do TJrs a imediata análise do Projeto de Lei da Revisão da matriz salarial do plano de carreira, aprovado neste ano.

Eles se concentraram em frente ao Forum do Município e o ato foi somente no dia de hoje (15).

A categoria dos servidores está sem reajuste há 8 anos, o que gerou uma perda salarial de 60%. Esperamos que o TJ diante dessas discussões, bem como, das pautas reivindicadas, estabeleça uma mesa de negociação com o Sindjus. Segundo Fabiano Salazar, dirigente sindical, o TJ tem plenas condições de melhorar o salário dos servidores, haja vista a gratificação de acervo para juiz, que se questiona até mesmo a legalidade dessa verba, que possui resolução do Conselho Nacional de Justiça. Assim sendo, o objetivo da nossa campanha é a Revisão da Matriz Salarial Já, pois quando a desigualdade aumenta a Justiça diminui.