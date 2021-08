Servidores do IRGA, há 9 anos sem reajuste salarial, se mobilizam em POA

Há 9 anos sem receber reajuste salarial e com alguns cargos com salário-base inferior ao salário mínimo, servidores do Instituto Rio-Grandense do Arroz – IRGA, realizaram uma mobilização na última sexta-feira (27), na Capital do Estado.

O movimento foi articulado pelo sindicato da categoria e reuniu quase uma centena de funcionários vestindo camisetas preta, bonés e chapéus com o símbolo do instituto.

A manifestação foi oportuna, pois ocorreu no dia em que o Conselho Deliberativo reuniu-se em autoconvocação para debater a crise na instituição de pesquisas e a histórica apropriação, pelo Tesouro do Estado, da taxa de Cooperação e Desenvolvimento Orizícola (CDO), de R$ 0,70 por saca, paga pelos produtores para manter o instituto.

Com presença de representantes de Alegrete, servidores do IRGA reivindicam uma recuperação salarial de 50%, valor que calculam foi acumulado em perdas do poder de compra.

O secretário do Planejamento, Governança e Gestão do RS, Claudio Gastal, participou da reunião. Gastal foi convidado pelos conselheiros e respondeu a questionamentos sobre o Grupo de Trabalho (GT) nomeado pelo governo Eduardo Leite para “desenvolver proposta para reestruturar programas, ações e metas do Irga”.

Ao chegar ao Irga, o secretário e os conselheiros encontraram uma manifestação de servidores, que vestiam preto em protesto pela baixa remuneração e por seus salários estarem há nove anos sem reajuste.

Gastal, que coordena o GT, falou por cerca de uma hora e depois respondeu a questionamentos dos conselheiros. A maior parte das perguntas envolveu o repasse de 100% da Taxa de Cooperação e Defesa da Orizicultura (CDO) para o instituto e o prazo de 180 dias estipulado pelo Portaria SPGG nº 215/2021.

O secretário respondeu que já está definido que o repasse da Taxa CDO ocorrerá de forma integral a partir do próximo ano ao Irga e que o prazo do GT é apenas estimado, não significando que os trabalhos se prolongarão por seis meses. Ao final da participação de Gastal, ficou acertada sua participação em nova reunião com o Conselho a ser realizada após 60 dias.

A reunião seguiu com a apresentação pelo diretor comercial do Irga, João Batista Camargo Gomes, de questões que estão sendo trabalhadas pela direção executiva da autarquia juntamente com a equipe do secretário Gastal. Cerca de 20 pontos foram apresentados, como Barragem do Capané, Granja Vargas, novo concurso público e melhoria na remuneração dos servidores, entre outros. Participaram ainda o presidente em exercício, Eduardo Milani, e o diretor técnico, Ricardo Kroeff.

Ao final do encontro, foi aprovada pelos conselheiros a participação do presidente do Sindicato dos Servidores do Irga, Michel Kelbert. O sindicalista pôde falar por cinco minutos aos conselheiros sobre a mobilização dos servidores, que reivindicam valorização salarial (reposição) para todos os quadros ativos e inativos; realização das promoções de forma anual; abertura de concurso público com novos salários base; e inclusão do sindicato no Grupo de Trabalho da Restruturação.

O produtor rural alegretense e conselheiro do IRGA Henrique Dorneles entregou uma carta se desligando do cargo. Dornelles pediu para sair do conselho diante do descaso do governador com o IRGA, e listou uma série de dificuldades encontradas pelos servidores locais. Após a fala de Kelbert, que foi aplaudido pelos conselheiros, a reunião foi encerrada.

Fonte e Foto: IRGA