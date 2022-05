Servidores do Irga protestam e podem entrar em estado de greve

Após quase uma década sem reajuste salarial, e com déficit de aproximadamente 60% de seus vencimentos, anulação de promoções ou reclassificações, os servidores do Instituto Rio Grandense do Arroz (Irga), retomarão a sua mobilização nesta terça-feira (10), quando promovem uma medida de sensibilização paralela à reunião do Conselho Deliberativo da autarquia estadual, na sede, em Porto Alegre.

Os colaboradores protestam pelo travamento do processo do realinhamento do quadro funcional, após diversas promessas de solução por parte do Governo do Estado.

A mobilização é porque os trabalhadores receberam a garantia do ex-governador Eduardo Leite, do secretário Cláudio Gastal (Planejamento), de Covatti Filho e Silvana Covatti (ex-secretários de Agricultura) que o realinhamento do Irga iria acontecer neste ano de 2022.

A ideia era enviar o Projeto de Lei à Assembleia Legislativa nos primeiros dias do ano, no entanto, o prazo está se esgotando (devido à Lei de Responsabilidade Fiscal) e o processo Proa nº 21/1538-0003070-4 está parado desde 3 de fevereiro deste ano na Secretaria de Fazenda. E dos responsáveis pelas promessas, só Gastal segue no governo.

O Sindicato dos Funcionários do Irga (SindisIrga), alerta que a autarquia corre sérios riscos de parar suas atividades se o processo não andar e o realinhamento não ocorrer em 2022.

Um técnico agrícola do Instituto recebe, atualmente, salário básico de R$ 1,8 mil. Um agrônomo tem o piso salarial na faixa de R$ 3,5 mil, praticamente um sexto do valor pago pelas empresas privadas e um terço de outras instituições do próprio governo.

