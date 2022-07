Servidores do Presídio de Alegrete aprendem a manejar drones

Share on Email

Na última quarta-feira (29), cinco servidores do Presídio Estadual de Alegrete participaram de um curso de adestramento e operação de aeronaves não tripuladas: os drones. A iniciativa teve como objetivo capacitá-los para atuarem em diversas ações institucionais.

A habilitação foi promovida pela administração da unidade prisional em parceria com o Comando da 2ª Brigada de Cavalaria Mecanizada, que disponibilizou três militares para ministrarem as atividades de inteligência e contrainteligência.

O curso foi dividido em três etapas. A primeira etapa abordou as legislações atuais que regulamentam a utilização das aeronaves, como da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) e do Departamento de Controle do Espaço Aéreo (Decea).

A segunda etapa foi destinada à utilização de um simulador, possibilitando que o servidor operasse virtualmente um drone para se familiarizar com os controles e comandos da aeronave não tripulável. Já na última etapa foi realizado um voo prático, no qual os servidores pilotaram o drone em uma pista de obstáculos, colocando em prática os preceitos expostos na parte teórica.

O chefe de Segurança e Disciplina, Laércio Lanes, destacou a importância da habilitação, já que a utilização de drones vêm sendo ampliada nos estabelecimentos prisionais do interior do Estado. “É fundamental que os servidores estejam capacitados na legislação vigente e na operação desses equipamentos”, afirmou.

O administrador da unidade, Willian Cipriano, enfatizou a necessidade de constante aprendizado por parte dos operadores de segurança pública e aproveitou, também, para agradecer o Comando da 2ª Brigada de Cavalaria Mecanizada pela disponibilidade. “As ações de integração entre as forças de segurança sempre são de grande proveito”, completou.

Imprensa Susepe