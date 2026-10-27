Servidores municipais de Alegrete cobram descongelamento de direitos, vale-refeição e aumento salarial

Reivindicações foram apresentadas pelo SIMA em reunião com vereadores; Legislativo se comprometeu a dialogar com o Executivo municipal.

A valorização dos servidores públicos municipais esteve no centro de uma reunião entre representantes do Sindicato dos Municipários de Alegrete (SIMA) e vereadores da Câmara Municipal de Alegrete. O encontro teve como objetivo discutir reivindicações relacionadas aos direitos funcionais, aos benefícios e à remuneração dos trabalhadores do município.

A reunião contou com a presença da presidente do Legislativo, vereadora Firmina Soares, e dos vereadores Rudi Pinto, Joceli Oviedo, João Monteiro e Carol Figueiredo. Pelo sindicato, participaram o presidente Claudomiro Santos Souza e outros integrantes da entidade.

Durante o encontro, a representação sindical apresentou três pautas prioritárias para a categoria: o descongelamento dos direitos dos servidores públicos, a concessão de vale-refeição e a implementação de aumento real dos salários.

Sindicato defende valorização dos servidores

Segundo o SIMA, as reivindicações são consideradas fundamentais para a valorização profissional dos trabalhadores e para a melhoria de suas condições de trabalho. A entidade busca avançar nas discussões sobre os direitos funcionais e os benefícios oferecidos aos servidores municipais.

O descongelamento dos direitos está relacionado à retomada de vantagens funcionais cuja contagem ou concessão foi afetada por medidas legais anteriores. Já as demandas por vale-refeição e aumento real dos salários envolvem a melhoria dos benefícios e do poder de compra dos trabalhadores.

As propostas foram apresentadas aos parlamentares, que ouviram as demandas da categoria e se comprometeram a estabelecer diálogo com o Poder Executivo Municipal para buscar encaminhamentos às questões discutidas.

Diálogo com o Executivo

A reunião representa uma etapa de interlocução entre a representação dos servidores e o Legislativo municipal. O encaminhamento das reivindicações dependerá das tratativas institucionais e das medidas que poderão ser avaliadas pelo Executivo.

Até o momento, conforme as informações divulgadas sobre o encontro, não foram detalhados prazos para atendimento das solicitações nem anunciadas medidas concretas para a implementação dos pedidos.

O tema mantém em evidência a discussão sobre a valorização do funcionalismo público municipal, incluindo a garantia de direitos, a política salarial e os benefícios destinados aos trabalhadores que atuam na prestação de serviços à população.

Fonte e foto: Imprensa/CMA