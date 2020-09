Compartilhe









118 Shares

O secretário de Administração do Município, Rui Alexandre Medeiros, recebeu, na última sexta-feira (4) uma comissão representativa dos servidores municipais formada pelos servidores Patrícia Pugliero da Rosa e Luis Euclides Gonçalves da Rosa, com o intuito de obter dentre outras, informações acerca do vale-transporte e dos saldos que ficaram no antigo cartão.

O secretário informou que está sendo discutido uma maneira de resolver a questão do saldo, estes vinculados ao STU, que fechou suas portas e, até o momento, não respondeu sobre como fará a restituição.

Com ajuda da comunidade, Santa Casa faz roupas a servidores que atuam na prevenção ao coronavírus

Para dar celeridade e uma breve resposta ao fornecimento de vale-transporte ao funcionalismo municipal, na manhã desta terça-feira (8), a empresa Expresso Fronteira D’Oeste foi chamada para uma reunião onde ficaram definidos os critérios que serão adotados para atender esta demanda, acredita-se que nos próximos dias a situação do fornecimento dos referidos vales-transporte estará regularizada. DPCOM