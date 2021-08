Sesc e Prefeitura de Manoel Viana iniciam a organização da Feira do Livro

Foi dada a largada para a realização da 5ª edição da Feira do Livro de Manoel Viana. Promovida pelo Sesc Alegrete em parceria com a Prefeitura de Manoel Viana, através da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto, o evento será realizado em formato híbrido, com atividades em formato virtual e presencial.

A 5ª edição da feira será realizada de 20 a 23 de outubro de 2021. As atividades presenciais serão realizadas no Centro de Cultura, Praça Central, Biblioteca Pública e Escola Alberto Pasqualini.

O patrono desta edição será o escritor e professor universitário Marcelo Rocha, autor das obras “Ocupa Porto Alegre”; “Lucidez”, “Enquanto Caio”, dentre outras. É professor efetivo da Universidade Federal do Pampa em São Borja, Mestre e Doutor em Teoria da Literatura pela PUCRS e autor de diversos artigos e livros no âmbito acadêmico. Em ficção, recebeu o Prêmio Açorianos de Literatura 2013 com o livro “Ocupa Porto Alegre e outros contos” pela Editora da Cidade/Porto Alegre. É autor, também, do livro “Ensaio sobre o não e outros fracassos” pela Buqui/2015 e do romance “Enquanto caio” pela Metamorfose/2016. Foi o Escritor Homenageado edição da Feira do Livro de São Borja/RS em 2016. Foi finalista dos Prêmios AGES em narrativa curta, em 2015, do Prêmio OffFlip de contos, da Feira Literária de Paraty/RJ em 2016 e do Prêmio AGES Livro do Ano, em 2017. “Lucidez” foi finalista do Prêmio AGES, na categoria Conto, em 2019.

A feira também homenageará a escritora e narradora de histórias cachoeirense, Rosane Castro. Graduada em Letras pela Universidade Luterana do Brasil – Ulbra, e pós-graduada em História e Cultura Indígena e Africana. Graduada em Literatura Infantil e Juvenil pela UCS (Universidade de Caxias do Sul). Atua em projetos culturais, sociais e pedagógicos nas organizações públicas, privadas e organizações não governamentais. Organiza e atua em feiras, bienais e eventos culturais e literários na Região Metropolitana de Porto Alegre e em diversas cidades do interior do Rio Grande do Sul e vários Estados do Brasil. É idealizadora e coordenadora do Encontro Nacional de Contadores de Histórias “Ao Pé do Ouvido” desde 2009. Coordena a Biblioteca Itinerante Griô, projeto aprovado pelo Governo Federal, através do Ministério da Cultura – Mais Cultura / Pontos de Leitura. Ministra cursos e palestras sobre a arte de contar histórias, sobre mediação de leitura e literatura para a infância. Tem onze livros publicados.

Na programação estão previstas contações de histórias, bate papos literários, oficinas, lançamento de livros, lives musicais e o Concurso de Poesias Chiquinho Salles. O evento contará com a participação de escritores e escritoras de Santiago, Alegrete, Porto Alegre e Minas Gerais.