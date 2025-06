Sesc leva espetáculo a estudantes de escolas públicas de Alegrete e Manoel Viana

Com o objetivo de levar espetáculos artísticos aos estudantes de escolas públicas, o projeto Teatro a Mil do Sesc promove o espetáculo “Reino Infante” para estudantes de escolas públicas de Alegrete e Manoel Viana.

As apresentações acontecem no dia 26 de junho, em duas sessões às 10h e 15h, no Ginásio Poliesportivo Tarcísio Colpo (Rua Rui Ramos, s/n, Manoel Viana), e no dia 27 de junho, às 15h, no Clube Casino Alegretense (Praça Getúlio Vargas), Centro de Alegrete.

Apresentado pelo grupo Atrito de Teatro, o espetáculo inicia com a história de uma rainha que não aceita suas obrigações e decreta a infância eterna de seus súditos. Com fortes inspirações na comédia Dell’arte, a peça foi pensada para ser apresentada em qualquer lugar, visando conseguir acessar os mais diversos espaços escolares, a partir de um cenário minimalista que potencializa o trabalho dos atores como construtores da cena. A trilha sonora foi composta exclusivamente para o espetáculo e dá o tom mambembe do fazer teatral, ora com músicas que trazem mensagens emblemáticas em suas letras.

As escolas interessadas podem agendar a participação gratuita pelo Whatsapp (55) 98423-6348. Mais informações diretamente com o Sesc Alegrete pelo telefone (55) 3422-2129.

Teatro a Mil é um projeto direcionado ao público de escolas públicas municipais e estaduais, que contempla espetáculos de teatro e circo de diferentes estilos e gêneros.

Manoel Viana

Data: 26/06

Horário: às 15h

Local: Ginásio Poliesportivo Tarcísio Colpo (Rua Rui Ramos, s/n)

Agendamentos: para escolas públicas da rede estadual e municipal pelo Whatsapp (55) 98423-6348

Classificação: Livre

Alegrete

Data: 27/06

Horário: 10h e 15h

Local: Clube Casino Alegretense (Praça Getúlio Vargas – Centro)

Agendamentos: para escolas públicas da rede estadual e municipal pelo Whatsapp (55) 98423-6348

Classificação: Livre