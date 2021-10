Sesc realiza projeto Teatro a Mil em formato virtual no mês da criança

Nos últimos 10 anos, o Sesc Alegrete tem promovido sessões de teatro infantil para escolas públicas do município. O projeto sempre foi realizado em 3 etapas, presencialmente, no auditório do Centro Cultural Adão Ortiz Houayek. Devido à pandemia, o projeto tem sido realizado em formato virtual. E o terceiro espetáculo, “Ananse – O primeiro contador de histórias (Casa das Artes – Santa Maria), acontecerá no dia 20 de outubro, às 15h.

Conta a lenda que houve um tempo em que não existiam histórias no mundo. Ananse, um homem-aranha queria comprar histórias do deus do Céu “Nyame”, para contar histórias na sua aldeia. Então, Nyame desafia Ananse a cumprir quatro tarefas muito difíceis: trazer Osebo, o leopardo de dentes terríveis; Mmboro os marimbondos que picam como fogo, Moatia a fada que nenhum homem viu e onini, a grande jiboia.

Só assim Nyame daria o baú de histórias para Ananse. O homem aranha cumpre todas as tarefas e traz o baú para sua aldeia, dando início, assim, a todas as contações de histórias do mundo.

O projeto é exclusivo para estudantes de escolas públicas do município e estado. A transmissão será feita através do canal do Youtube do Sesc RS.

Escolas interessadas em agendar para seus alunos devem enviar e-mail para: [email protected] ou através do whats: 55 999230571, com Paulo Amaral.