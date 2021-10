Sesc, Senac e Prefeitura promovem projeto artístico e histórico nos 190 anos da cidade

O Sistema Fecomércio Sesc/Senac e Prefeitura promovem, de 26 a 31 de outubro, uma série de bate-papos virtuais com artistas da cidade que são referência no teatro, na música, na dança, na literatura e no cinema.

As transmissões do projeto Para muito além das fronteiras – Artistas de Alegrete no mundo ocorrem às 19h na página do Facebook (www.facebook.com/sescalegreters). O projeto de valorização cultural também realizará o Baita Tur com três passeios pelos pontos turísticos da região (nos dias 22, 25 e 28), sempre às 17h. Para participar, é preciso doar um litro de leite. Mais informações pelo telefone (55) 3422-2129 e (55) 3422 1069.

A programação de palestras começa na terça-feira (26), com Alvaro Assad, mímico alegretense residente no Rio de Janeiro, e com o ator, produtor, figurinista, cenógrafo e diretor teatral Airton Oliveira que falarão sobre As artes cênicas e suas multiplicidades.

No dia seguinte, será a vez do roteirista e diretor de programas e séries para TV, filmes documentais e de ficção com o alegretense Hique Montanari e do ator, produtor, diretor teatral e cineasta alegretense Joel Cambraia abordarem O cinema e as produções audiovisuais.

A dança será o assunto na sexta-feira, com a participação de Maria Valeska, Jaqueline Zacarias e Danniele Pinheiro. No dia 30, será com Vitor Ramil que contará sobre a influência das obras do poeta alegretense João da Cunha Vargas em seu trabalho musical. O encerramento com o tema Pedaços de memória, o músico Márcio Faraco, radicado em Paris, na França, contará sobre a influência da cidade na sua trajetória musical.

Mesmo em meio à pandemia, o Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac segue próximo da comunidade gaúcha. Seguindo as recomendações das autoridades e mantendo os cuidados com a saúde de todos, os serviços continuam sendo entregues e fizeram diferença na vida de milhares de pessoas em 2020, que passaram a ter à disposição alternativas virtuais de produtos e serviços. O portal www.pertodevc.com.br segue com programação on-line e gratuita em variadas áreas como: empreendedorismo, educação, esporte, saúde, cultura, lazer e ação social.

Para muito além das fronteiras – Artistas de Alegrete no mundo

Data: de 26 a 31 de outubro

Horário: 19h

Como assistir: página do Sesc Alegrete no Facebook (www.facebook.com/sescalegreters)

Programação:

26/10 (terça-feira)

As artes cênicas e suas multiplicidades sob o olhar de Álvaro Assad e Airton Oliveira

Convidados:

Alvaro Assad é alegretense, radicado no Rio de Janeiro. Considerado um dos mais importantes mímicos do Brasil. Criador da Cia Etc e Tal/RJ. Indicado aos prêmios Shell, Bravo Prime, Zilka Sallaberry e Aplauso Bras.

Airton Oliveira é alegretense, radicado em Porto Alegre. Ator, produtor, figurinista, cenógrafo e diretor teatral. É um dos principais jurados de festivais do Rio Grande do Sul e possui em sua carreira diversos prêmios como o Açorianos em 1997 e 1998 e o Tibicuera em 2010.

Mediador: Paulo Amaral, agente de Cultura e Lazer Sesc

27/10 (quarta-feira)

O cinema e as produções audiovisuais nas experiências de Joel Cambraia e Hique Montanari

Convidados:

Hique Montanari é alegretense, radicado em Porto Alegre. É roteirista e diretor de programas e séries para TV, filmes documentais e de ficção. Em 2012, dirigiu os 37 episódios da segunda temporada da série Ser Saudável, com veiculação nacional pela TV Brasil. Com seu último longa, “Yonlu” tem recebido diversos prêmios no Brasil e no exterior.

Joel Cambraia é alegretense, radicado em Santa Maria. Ator, produtor, diretor teatral e cineasta. Já atuou em diversos curta-metragens produzidos no RS, tendo recebido diversos prêmios durante a sua carreira.

Mediador: Paulo Amaral, agente de Cultura e Lazer Sesc

29/10 (sexta-feira)

Percursos da Dança: Projetos e vivências em Alegrete

Convidadas:

Maria Valeska é alegretense, radicada em Porto Alegre. Coreógrafa, diretora e fundadora do Grupo GEDA.

Jaqueline Zacarias é alegretense, coreógrafa e professora. Fundadora da Escola de Dança Ballerina (Alegrete e Porto Alegre)

Danniele Pinheiro é alegretense, coreógrafa e professora. Fundadora da Escola de Dança Danniele Pinheiro.

30/10 (sábado)

A Estética do Frio na obra de João Cunha Vargas – A influência do poeta alegretense na obra de Vitor Ramil

Convidado: Vitor Ramil

João da Cunha Vargas é alegretense, foi um importante poeta do município. Apresentou uma autenticidade incomum

em sua poesia, que angariou o culto de diversos artistas e intelectuais brasileiros, tais como o pajador Jayme Caetano Braun (com quem trocou recados em forma de poemas em um episódio notório na história do Rio Grande do Sul), o cantor e compositor Vitor Ramil (que musicou diversas de suas poesias, em especial, as gravadas no álbum “Délibáb“) contará um pouco dessa relação com o poeta.

Mediador: Kauê Sitó, músico, compositor e professor

31/10 (Domingo)

Pedaços de memória: Alegrete na trajetória musical de Márcio Faraco

Convidado:

Márcio Faraco é alegretense, radicado em Paris, na França. É cantor, compositor e produtor musical. Possui parcerias

musicais com nomes como Chico Buarque, Milton Nascimento, Nana Cayme, Filipe Bande Powel, dentre outros. Já realizou apresentações em diversos países da Europa e América. É autor de 8 álbuns, dentre eles: Invento, Ciranda, Cajueiro etc.

Mediador: Paulo Berquó, jornalista e compositor

Baita Tur – Visitando os pontos turísticos de Alegrete

22/10 – (sexta)

25/10 – (Segunda)

28/10 – (Quinta)

Guia: Homero Dorneles

17h

Vagas: 20 pessoas por passeio

Inscrição: 1 litro de leite

Local: Senac Alegrete

Foto: Alex Lopes