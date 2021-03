Sessão da Câmara de Vereadores de terça-feira; acompanhe os principais trabalhos

Compartilhe















A sessão ordinária realizada pela Câmara Municipal na última segunda-feira(29) foi marcada pela apresentação, pelos vereadores, de doze pedidos de providências, cinco pedidos de informação parlamentar, duas indicações e a leitura de treze ofícios com respostas do Executivo a solicitações encaminhadas pelos parlamentares. No período da Ordem do Dia, o projeto de Lei Ordinária de número 0006/2021, do Poder Executivo, autorizando abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 35 milhões para a Secretaria de Infraestrutura, teve pedido de vistas do vereador Cléo Severo Trindade.

De autoria da Mesa Diretora, deu entrada Projeto de Resolução de número 0001/2021, que altera dispositivos da Resolução nº 05, de 27 de dezembro de 2018, que dispõe sobre a alteração de dispositivos do Regimento Interno da Câmara Municipal de Alegrete, Rio Grande do Sul.

Do vereador Fábio Perez/Progressistas, Projeto de Substitutivo número 0001/2021, que altera o inciso XXVIII, do art.29, da Lei nº 2.711/96, que “institui” o Código Administrativo de Alegrete, altera o Código de Posturas e dá outras providências”.

Pedido de Providências

Do vereador Vagner da Rosa Fan/MDB, foram três trabalhos apresentados. O primeiro, solicitando a limpeza e encascalhamento da rua Zulmira Barreto continuo 313 , no bairro Vera Cruz. Em outro trabalho, solicitando a retirada de entulhos na Rua Santana esquina com Rosário no bairro Promorar; o terceiro trabalho, solicitando a limpeza e manutenção da rua Dionizio Vilarinho entre os bairros Sepé Tiarajú e Vila Grande.

Do vereador Itamar Rodriguez/Progressistas, também apresentou três trabalhos: solicitando a realização de limpeza e colocação de resíduo asfáltico na Rua Hilda Niemayer Padula, trecho na quadra que contempla entre os números 2723 e 2827, no Bairro Cidade Alta; pedindo a realização de limpeza e arruamento da Rua Olga Terezinha de Morais Pires, no Bairro Medianeira; solicitando a realização de limpeza e roçada dos inços no logradouro público da confluência da Avenida Liberdade com a Rua Angelo Murussi, Bairro Liberdade.

Vereador Eder Fioravante/PDT, Sugerindo a troca da tampa de boca de lobo na equina da rua Francisco Pesce Padula com à Av. República Riograndense, entrada principal do Bairro Dr. Romário, a tampa se encontra quebrada e já ocorreu acidentes de pedestres no referido local.

Vereador Fábio Perez Bocão/Progressistas, apresentou dois trabalhos: o primeiro, solicitando ao Executivo Municipal, através da Secretaria de Infraestrutura, que conserte bueiro quebrado na Rua Nelci Fontoura Pedroso no Bairro Santo Antônio, conforme fotos em anexo; solicitando ao Poder Executivo Municipal, através da Secretaria de Infraestrutura, o encascalhamento e patrolamento no corredor da Paineira no Rincão do 28 no interior do Município. O segundo, também ao Poder Executivo, através da Secretaria de Infraestrutura, solicitando o encascalhamento e patrolamento, no final da Rua Araçá no Bairro Capão do Angico.

Vereador Cléo Severo Trindade/MDB, solicitando à Mesa do Poder Legislativo o envio de correspondência ao Executivo Municipal, com cópia para o Secretário de Infraestrutura para que proceda o patrolamento e encascalhamento da Rua Beira Rio, Bairro Vila Nova. Em outro trabalho, Solicita ao Poder Executivo Municipal, através da Secretaria de Infraestrutura, a colocação de TAMPA DE “BOCA DE LOBO”, na Rua Duque de Caxias em frente ao número 240, no Bairro Vila Nova.

Inclusão de motoristas de uber e taxista no grupo prioritário da vacina

Indicação 0049/2021, do vereador Eder Fioravante/PDT, que sejam incluídos no grupo prioritário da vacina contra a COVID-19, os motoristas de Uber e Taxistas do nosso município. Os mesmos estão fazendo a locomoção e transporte dos munícipes de nossa cidade, sendo que muitas vezes efetuam o transporte de pessoas enfermas até a UPA e ao gripário, ficando dessa forma expostos a contaminação. Requereu também que seja enviada a presente demanda à Comissão Intergestores Bipartite/RS.

Por: Alair Almeida- Assessoria da Câmara Municipal de Alegrete