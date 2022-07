Sessão extraordinária vota projetos da Saúde e Santa Casa

Share on Email

Os vereadores ainda estão em recesso de sessões ordinárias e pela convocação do Poder Executivo, neste dia 28, eles realizaram uma sessão extarordinária.

Inicialmente, em pauta 15 projetos que vieram da Prefeitura e conforme o presidente Anilton Oliveira não estavam com a justificativa de urgência, o que gerou questionamentos de alguns vereadores para a realização dessa sessão.

Sessão extraordinária

Durante a sessão, os vereadores se retiraram para ver se realmente ela seria realizada e quais os projetos que iriam a votação. Dos 15 enviados pela Prefeitura, sete ficaram em pauta para serem votados. Dentre os quais dois da Secretaria da Saúde, um de repasses de verbas à APAE, outro a 4ª Região Tradicionalista, dois de repasses a Santa Casa de Alegrete e sobre salários de agentes de saúde.

Na próxima segunda- feira, dia 1 de agosto, retornam as sessões ordinárias no plenário do Legislativo alegretense.