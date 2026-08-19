Sessão Solene celebra 100 anos do nascimento do poeta Hélio Ricciardi

A noite da última terça-feira, 18 de agosto, foi marcada por uma homenagem à memória e à trajetória de um dos importantes nomes da cultura alegretense. A Câmara Municipal de Alegrete realizou uma Sessão Solene alusiva ao centenário de nascimento do poeta, jornalista e escritor Hélio Irajá Ricciardi dos Santos.

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A solenidade reuniu familiares, amigos, autoridades, artistas, professores, estudantes e representantes da comunidade, que se encontraram para celebrar a vida e a obra de Hélio Ricciardi e sua contribuição para a literatura, a imprensa e a cultura de Alegrete.

A sessão foi conduzida pelo vice-presidente da Câmara, vereador Cléo Trindade, pelo proponente da homenagem, vereador Paulo Berquó, pela representante da família, Lilia Ricciardi, e pelo vice-prefeito Luciano Belmonte.

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Ao presidir a solenidade, Cléo Trindade destacou a importância do reconhecimento prestado pelo Poder Legislativo à trajetória de Hélio e à sua contribuição para a cultura do município.

“Hélio marcou a vida dessa cidade”

Proponente da homenagem, o vereador Paulo Berquó destacou a relevância de Hélio Ricciardi para a história cultural de Alegrete e relembrou diferentes momentos de sua trajetória.

“Eu poderia falar horas, pois não faltaria assunto”, afirmou Berquó ao iniciar sua manifestação.

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O vereador ressaltou que Hélio, mesmo tendo atuado profissionalmente no ramo da construção civil, manteve durante toda a vida sua ligação com a escrita e com a poesia.

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“Hélio marcou a vida dessa cidade e construiu a aura de Alegrete sem nunca abandonar a poesia”, destacou. Berquó também recordou o lado humano e afetuoso do homenageado, especialmente na convivência com familiares e amigos.

“Se pudéssemos descrever em uma palavra, seria afeto, que transbordava em sua alma. Poetas e homens como Hélio não morrem, viram semente”, concluiu.

Homenagens emocionam familiares e convidados

A programação da Sessão Solene contou com diferentes manifestações artísticas em homenagem ao poeta.

Durante a solenidade, foram apresentados vídeos que resgataram momentos da trajetória e aspectos da obra de Hélio Ricciardi. Entre eles, uma gravação do músico Nelson Mendes, que interpretou o poema “Maria Trapeira” em uma apresentação realizada especialmente para Hélio e sua família.

A arte cênica também esteve presente na noite. O grupo Luttallica apresentou a peça “Rua Nina”, em uma referência ao local onde o poeta nasceu. A apresentação foi coordenada pela artista Maninha Pedroso.

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As manifestações artísticas ajudaram a aproximar o público da obra do homenageado, reforçando a permanência de seus versos e de sua história na memória cultural de Alegrete.

Uma trajetória dedicada à cultura e à literatura

Nascido em 18 de agosto, em Alegrete, Hélio Irajá Ricciardi dos Santos construiu uma trajetória marcada por diferentes áreas de atuação. Poeta, jornalista, escritor e construtor, participou ativamente da vida cultural e comunitária do município.

Sua ligação com a imprensa começou ainda em 1940, quando iniciou sua trajetória na Gazeta de Alegrete. Posteriormente, assumiu funções de gerência e redação e, em 1970, tornou-se sócio do jornal.

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Na literatura, um dos momentos de destaque de sua trajetória foi a criação dos Cadernos do Extremo Sul, em 1953. A iniciativa editorial ganhou projeção nacional e internacional e possibilitou a aproximação de Hélio com importantes nomes da literatura brasileira, entre eles Mário Quintana, Manuel Bandeira, Érico Verissimo e Sérgio Faraco.

Entre suas principais obras estão Em Busca da Lua Cheia, Noites de Natal, Diário de um Poeta de Aldeia e Meu Baú de Moço. Hélio também colaborou com jornais e suplementos literários do Rio Grande do Sul.

Legado permanece em Alegrete

Hélio Ricciardi faleceu em 14 de fevereiro de 2015, aos 88 anos. Mais de uma década após sua morte, sua produção literária e sua atuação na imprensa permanecem presentes na memória de Alegrete.

Seu nome também está eternizado no Calçadão Hélio Ricciardi, espaço que presta homenagem à sua contribuição para a literatura, o jornalismo e a comunidade alegretense.

Ao celebrar o centenário de seu nascimento, a Sessão Solene não apenas relembrou a trajetória de Hélio Ricciardi, mas também reafirmou a importância de preservar a memória daqueles que ajudaram a construir a identidade cultural do município.

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A noite foi, sobretudo, um encontro entre passado e presente: familiares, amigos, artistas e novas gerações reunidos para lembrar um poeta que transformou experiências, sentimentos e a própria cidade em matéria-prima para sua literatura.

Fotos e Fontes: assessoria CMA