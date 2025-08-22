Sessão solene reconhece dedicação e bravura de veteranos do Exército em Alegrete

A proposição foi do vereador Vagner Fan, através do Requerimento Nº 21/2025, aprovado em sessão plenária pelos demais vereadores. A Câmara Municipal apoiou a cerimônia que contou com Plenário Vereador Gaspar Cardoso Paines lotado de familiares e oficiais do Exército.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Estiveram presentes militares das unidades do Exército, compareceu da 12ª CIA de Comunicações, Capitão Diego Peixoto dos Santos; 2ª CIA e Combate Mecanizada, Capitão Holanda; Hospital de Guarnição de Alegrete, Asp. Larissa; 12º Batalhão de Engenharia de Combate, representando General Martini Monteiro, Tenente Coronel Anderson Félix Geraldo; 6º Regimento de Cavalaria Blindado, Tenente Coronel Aguiar Siqueira; 10º Batalhão Logístico, Tenente Coronel Júlio Cezar Silveria; a banda marcial do 10º BLOG, entre outros. Representando a Assembleia Legislativa, participou da solene o presidente da Frente Parlamentar dos Veteranos Militares, deputado Estadual Capitão Martin, e do Executivo, o prefeito Jesse Trindade.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

A cerimônia, conduzida pelo presidente vereador Cléo Trindade, homenageou aproximadamente 60 veteranos do Exército. No seu discurso, o presidente do Legislativo demonstrou seu respeito aos militares da reserva que deixaram seu legado na instituição.

O proponente, vereador Vagner Fan, em seu discurso aos veteranos da reserva, expressou que a solenidade tinha o propósito de prestar uma justa e merecida homenagem aos veteranos militares do município de Alegrete, que serviram com dedicação, coragem e compromisso à Pátria. “Podemos até nos afastar da caserna, mas seguimos carregando para sempre o orgulho de ter servido à Pátria. Não posso deixar de reconhecer também a força das famílias militares, que sustentam esse legado com coragem e resiliência”, completou o parlamentar.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

O Coronel Miguel Ângelo Teixeira Pedroso, que iniciou sua carreira no Exército em 1968, falou em nome dos homenageados e ressaltou que todos os veteranos saíram da sessão reconhecidos como heróis.

A Câmara Municipal de Alegrete reitera seu respeito e gratidão aos veteranos do Exército Brasileiro pela sua dedicação, coragem e bravura que inspiram novas gerações.

Fonte e fotos: Assessoria de Comunicação da Câmera de Vereadores