Sessões da Câmara de Vereadores terão tradução simultânea para Lingua Brasileira de sinais

A empresa Interpretare Assessoria e Comunicação,de Porto Alegre, foi a vencedora do pregão presencial realizado pela Câmara Municipal para o serviço de tradução e interpretação da Língua Brasileira de Sinais (Libras). A abertura do certame, com o recebimento dos envelopes, foi na manhã de segunda-feira(19), no plenário da Câmara, com a presença das duas empresas que se inscreveram. Pelo menor preço global, a Interpretare apresentou a melhor proposta e agora será a responsável em colocar profissional para o serviço de interpretação, tradução de Libras para o Português e vice-versa nas modalidades falada, sinalizada ou escrita, nas formas simultâneas ou consecutiva, ao vivo ou ensaiada, gravada ou não das sessões do plenário e atividades institucionais agendadas.

Com isso, a Câmara Municipal terá, em suas sessões, a inclusão de intérprete para a tradução para a Língua Brasileira de Sinais (Libras). O pregão foi coordenado pelo pregoeiro Luís Adriano Anjos de Vargas, com apoio dos membros da comissão de Licitação, Amadeu Anhaia e Vanetes Salbego.

Para a presidente Firmina Soares, é um avanço para o Legislativo alegretense oferecer os serviços de atendimento aos surdos, através de intérprete, além de reforçar que a Câmara se insere na acessibilidade e na inclusão, pois as pessoas surdas estarão sabendo o que se passa nas sessões do Legislativo.

Conforme dados atualizados, a Língua Brasileira de Sinais (Libras) é usada por mais de cinco milhões de pessoas em todo o Brasil. Segundo o IBGE, mais de 10 milhões de pessoas têm algum problema relacionado a surdez, ou seja, 5% da população é surda. Entre essas pessoas, 2,7 milhões não ouvem nada. O País tem 9,7 milhões de cidadãos com deficiência auditiva.

