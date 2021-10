Sete pontos da cidade sem água neste feriado

Share on Email

Na manhã desta terça-feira(12), a maioria dos bairros da Zona Leste estavam sem água. De imediato, as equipes da Corsan identificaram que um poço artesiano, no bairro Capão do Angico, estava desligado. Durante a noite, teria ocorrido alguma queda de energia.

Porém, o outro poço artesiano localizado na Avenida Caverá, apresentou uma avaria mais complexa. Sendo assim, a equipe da Corsan permanece no local para que o abastecimento de sete pontos afetados possa retornar o mais breve possível.

Os bairros que permanecem sem água são: Getúlio Vargas, Airton Senna I, Airton Senna II, Nilo Soares Gonçalves, Nova Brasília, assim como, o Balneário Caverá e a Avenida Caverá.

Conforme o gerente da Corsan, Cristiano Machado, até o momento, a previsão é para que o retorno do abastecimento ocorra até a noite desta terça-feira. Desde a manhã, a equipe está trabalhando de forma ininterrupta – acrescenta.

Ele lamenta o transtorno, mas pondera que foi algo que não estava previsto.