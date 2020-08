Sete secretários do PP desfalcam administração por decisão do partido

Compartilhe









Na política as coisas podem mudar a qualquer momento e desde que o PP rompeu acordo com o MDB na coligação acertada em 2016, quando assumiu Cleni e Márcio e depois este assumiu a gestão do município, as decisões começaram a mudar.

Por ocasião da ruptura, automaticamente, os que são do PP não faziam mais parte da administração. Primeiro saíram os cargos de segundo ou terceiro escalões.

Os secretários de seis pastas foram mantidos por decisão do Prefeito Márcio Amaral que disse confiar no trabalho e comprometimento deles. Só que uma decisão do PP fez tudo mudar e eles entregaram os cargos ontem, 11 de agosto.

No total seis secretários e o Procurador Geral do Município do PP que vão sair de seus cargos, a pouco mais de quatro meses de encerrar a administração. Finanças- Vaine Marimon, Saúde- Bianca Casaroto, Infra- Huilian Severo, Educação- Márcia Dorneles Planejamento- Eduardo Mazzuco, Desenvolvimento Econômico- Caroline Figueiredo e PGM- José Rubens Rosa Pilar.

O prefeito Márcio Amaral disse que a decisão foi do partido, porque ele só tem a agradecer a estes que colaboraram de forma séria e comprometida com o trabalho para o Município de Alegrete.

Ele disse que para algumas secretarias já tem nomes, mas ainda outros vão confirmar. -Num período de pandemia e mais difícil, mas sabemos que em política tudo pode mudar. -As secretarias em que haverá troca temos boas equipes e faremos a transição para continuarmos o trabalho, disse o Prefeito.

