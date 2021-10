Setembro encerrou com gasolina comercializada a R$ 6,79 em Alegrete

O Procon divulgou mais uma pesquisa de preço dos combustíveis, referente ao mês de setembro de 2021. De acordo com os valores colhidos pelos técnicos o mês de setembro encerrou com a gasolina a R$ 6,79 em Alegrete.

Dos 15 estabelecimentos de combustíveis pesquisados no dia 30 de setembro de 2021, três deles vendiam a gasolina aditivada a R$ 6,79. Já o valor mais baixo era vendido por R$ 6,45 e foi encontrado em apenas dois locais.

No entanto, a pesquisa além de encontrar a gasolina comum com preço mais baixo no final do mês de setembro por R$ 6,45 teve o valor mais elevado encontrada por R$ 6,59. Quanto a gasolina aditivada, a mais barata foi registrada pela pesquisa em R$ 6,59 e a de maior preço em R$ 6,79.

A pesquisa do Procon ainda divulgou o preço mais baixo do óleo diesel comum neste mês foi registrado em R$ 4,83 e o mais alto em R$ 5,09. Já o preço do óleo diesel S10 em setembro, registrou o menor valor de R$ 4,96 e o maior valor de R$ 5,19. O etanol de preço mais baixo foi encontrado por R$ 5,99 e o de preço mais elevado por R$6,04.

