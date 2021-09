Setembro inicia com temperatura acima da média e muitas flores pela cidade

Mas, afora isso já se pode perceber a mudança de visual que a nova estação que se aproxima promove em cada espaço da natureza. Os ipês rosa e amarelos florindo, por onde encravaram raízes, é o sinal de que a primavera sempre virá linda, mesmo depois de todo o rigor do inverno.

Ipês na Praça Getúlio Vargas

As temperaturas neste início de mês estão um pouco mais elevadas, mas de acordo com a previsão ainda teremos frio neste mês de setembro.

Outras relíquias da natureza que embelezam a rua Bento Manoel, nesta época, são as patas de vaca róseas.

Setembro e as flores pela cidade

Quando as pessoas percebem que as plantam crescem, as árvores verdejam e as flores embelezam é tempo de formar consciência sobre a importância de se plantar, regar e cuidar de todas as mudas.

Vivemos numa região, em uma cidade muito quente no verão e, se tivéssemos mais árvores, certamente teríamos uma clima mais agradável, comentou uma pensionista ao caminhar no Parque Rui Ramos.