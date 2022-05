Setor de bolsas e financiamentos da Urcamp realiza encontro com contemplados do FIES

A reunião, que está em sua quarta edição, foi realizada pelo Google Meet, contemplando os quatro campi da Instituição Comunitária de Ensino Superior.

Ingressar e permanecer no ensino superior podem parecer sinônimos, mas não são. O sonho de uma formação acadêmica e de ter um diploma universitário em mãos, às vezes, é interrompido por situações alheias à nossa vontade, principalmente em tempos de crise financeira. No entanto, uma instituição comunitária oportuniza que os estudantes tenham acesso aos programas do Governo Federal e um deles é o Fundo de Financiamento Estudantil – o FIES.

Sabendo da complexidade que envolve todo processo, desde a inscrição até a conclusão do curso, do FIES, o Setor de Bolsas e Financiamentos da Urcamp, que passou a atender de forma virtual no início da pandemia, verificou que diversos acadêmicos deixaram passar prazos cruciais, estabelecidos pelo Ministério da Educação, e que viriam a prejudicá-los ali na frente. Desta forma, a coordenadora do Setor, Alexsandra Meirelles, criou uma agenda semestral para auxiliar nas principais dúvidas e antecipar cronogramas que devem ser cumpridos.

Nesta quinta, 19, todos os estudantes que foram contemplados com o FIES para o primeiro semestre de 2022, foram convidados a participar da reunião, tendo como objetivo explicar o fluxo do financiamento durante a sua trajetória acadêmica. As principais pautas tratadas foram: 1] aditamento; 2] suspensão; 3] boletos de coparticipação; 4] transferência de curso; e 5] tramitações acadêmicas para quem tem FIES.

Esta é a quarta edição da agenda do Setor de Bolsas e Financiamentos da Urcamp com os contemplados do FIES e o projeto foi criado entendendo a quantidade de critérios do incentivo, que segue as regras e cronogramas estipulados pelo Ministério da Educação. Após a contratação, diversos estudantes têm dúvidas acerca de prazos que devem cumprir e, na ausência da pontualidade, podem vir a ser prejudicados por questões que estão para além do alcance da Instituição, pois são determinações do Governo Federal.

A próxima ação do Setor será organizar uma outra reunião para reunir todos os acadêmicos FIES da Instituição, visando compartilhar dúvidas e exemplificar situações experienciadas por quem já está mais à frente.

Links de sites informados na reunião:

SIFESWEB: Para realizar aditamentos, gerar boletos e demais procedimentos FIES – http://sifesweb.caixa.gov.br/

Cartilha do Estudante: Fornecida pela Caixa com orientações sobre o FIES – https://www.caixa.gov.br/Downloads/credito-fies/Cartilha_Estudante_FIES.pdf

Página da Caixa com orientações, explicações e comunicados: https://www.caixa.gov.br/programas-sociais/fies/Paginas/default.aspx#