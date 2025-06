Setor de flores aumenta as vendas em Alegrete na data romântica de junho

Em Alegrete, o setor de floricultura registrou um aumento de aproximadamente 20% nas vendas de flores, especialmente de rosas, nesta época do ano. A floricultura Natureza prepara buquês com rosas desde o início da semana. As vermelhas e colombianas, que se assemelham ao veludo, estão entre as mais procuradas. Um buquê completo, com toda a decoração, custa a partir de R$ 70.

Outra empresa que também registrou aumento no faturamento com a data romântica é a Floricultura Manganelli, localizada na Zona Leste de Alegrete. Entre os itens mais vendidos estão os buquês com rosas e outras flores, com preços a partir de R$ 59,90.

As rosas vermelhas são símbolo de amor, paixão, desejo e admiração profunda. Tradicionalmente, estão associadas ao romance e a sentimentos intensos, sendo uma escolha clássica para expressar amor e afeição em datas especiais como o Dia dos Namorados.