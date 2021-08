Setor de Sinalização de Trânsito da Prefeitura realiza reparos em vias públicas

Share on Email

A Prefeitura de Alegrete, através do Setor de Sinalização de Trânsito da Secretaria de Segurança Pública, Mobilidade e Cidadania, continua seu trabalho incessante a fim de melhorar a sinalização das vias públicas.

Foi realizada a repintura de uma faixa de segurança e lombadas na rua Albino Severo, esquina com Hugo Mario Giacomoni, no bairro Promorar. Também foi feita a troca da placa de carga e descarga, passando de horário comercial para livre, na rua Dr. Quintana.

Já na rua Mal. Arthur da Costa e Silva, esquina com a Av. Poço de Bombas, foi realizada a repintura de parada de ônibus, assim como na rua Pedro Carneiro, no bairro Piola, que também contou com realce na pintura da faixa de segurança em frente ao Colégio Vila Verde e troca de placas de sinalização indicativa de “pare”.

Na Av. Brás Faraco, esquina com Mal. Rondon, foi instaurada nova placa de sinalização indicativa de pare, anteriormente furtada. Houve também a revitalização de quebra-molas nas avenidas Doutor Lauro e Assis Brasil.