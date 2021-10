Quem convive com gatos sabe que eles passam a maior parte do tempo dormindo. Porém, algumas pessoas já pensaram que o bichano estava doente ou triste. A boa notícia é que é completamente normal, e faz parte do sistema biológico dos felinos, confira abaixo essa e outras curiosidades sobre os bichinhos mais fofos do mundo:

POR QUE O GATO DORME MUITO?

Nem os especialistas têm uma resposta exata para essa pergunta. Pode ser cansaço, preguiça, calor ou frio… Enfim, diversos motivos. Mas de acordo com estudos, os gatos estão de olhos fechados, porém atentos a tudo que acontece ao seu redor e, como não dormem profundamente, precisam de um tempo bem mais longo de cochilo para se recuperar do dia a dia.

GATOS DORMEM À NOITE?

Raramente. Assim como as onças pintadas e guepardos, os gatos domésticos também são predadores, ou seja, também possuem hábitos noturnos. De acordo com estudos, os felinos preferem caçar a noite devido ao silencio e a falta de distração, tornando a captura de uma presa mais fácil. Mesmo que seu gato coma ração, a caça faz parte da natureza dele e ele, com certeza, vai ir atrás de alguma. Aliás, quem é que nunca se deparou com um rato ou passarinho morto dentro de casa?!

POR QUE OS GATOS GOSTAM DE DORMIR COM OS DONOS?

Na cabeça dos gatos, eles podem ser atacados durante seu sono por um predador, então acabam por buscar conforto e segurança perto de seus donos, em quem eles mais confiam.

IDADE X SONO

Os bichanos passam por fazes de amadurecimento, ou seja, assim como os humanos a quantidade de sono muda. Geralmente os filhotes dormem muito mais que um gato adulto, quando adultos tornam-se elétricos e mais ativos e, na velhice, ficam mais dorminhocos e cansados.

DORMIR MAIS QUE O NORMAL

Se o seu pet está dormindo além do esperado, é melhor ficar atento e/ou procurar um veterinário. Se o gato só dorme e não tem ânimo para fazer o que costumava, pode ser sinal de algum problema de saúde, como: dor, estresse e/ou mal estar.

CURIOSIDADE

Os bichanos podem mudar a sua rotina de sono para passar mais tempo com as pessoas que ele gosta, ou seja, os donos.

Geovanna Valério Lipa