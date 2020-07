Sexta com tempo nublado e 28°C no final de semana de lockdown em Alegrete

Compartilhe









A sexta-feira (31), último dia do mês de julho teve a mínima registrada em Alegrete de 7ºC. A quantidade de nuvens aumenta ao longo do dia. Há previsão de 2 mm de chuva segundo o Somar meteorologia. A máxima nesta sexta será de 17º C.

No fim de semana, esperam-se temperaturas bem mais elevadas com mínimas acima dos 15°C. O sábado inicia ainda com temperatura na casa dos 13ºC, não chove e a máxima vai a 25ºC.

Para domingo (2), o dia amanhece já com a temperatura mais alta nos últimos sete dias (15ºC). Sol o dia todo sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto ainda sem nuvens encerra o fim de semana de lockdown em Alegrete.

A semanas inicia ainda com as temperaturas registradas no final de semana. A mínima segunda-feira (3), será de 15ºC e a máxima chega aos 27ºC.

Júlio Cesar Santos