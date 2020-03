Sexta-feira de temperatura escaldante provocou muitos incêndios na cidade e interior

A tarde de sexta-feira (13) foi mais um dia de intenso trabalho para os Bombeiros de Alegrete, em relação a fogo em campo. A temperatura alta, no termômetro da ponte Borges de Medeiros chegou a marcar 46°C e a seca contribuem para o aparecimento dos focos de incêndio.

De acordo com sargento Adão Roberto, desde muito cedo ele solicitou o apoio da Defesa Civil. Em alguns locais foram usados maquinários da Prefeitura.

No Parové, cerca de 40km da cidade, uma casa, que era composta por uma peça, foi totalmente consumida pelas chamas. O sargento disse que não havia pessoas no local e não foi possível precisar se o fogo iniciou na casa ou na vegetação.

Na sequência, eles continuaram atendendo focos às margens da BR 290. No total, foram cinco atendimentos. A guarnição atuou de forma incansável no combate aos sinistros. Auxílio de tratores, arados é muito importante para que as chamas fiquem limitadas e, assim, não atinjam outras propriedades.

Muitos produtores estão apavorados com as queimadas que estão destruindo, em alguns pontos, a única opção de pasto para as reses.

Além dos incêndios na área rural e, à margem da BR 290, a equipe também atendeu duas ocorrências na cidade. Os dois incendios eram relacionados à queima de lixo. Uma deles no centro, perto da escola Oswaldo Aranha e outro no bairro Nilo Soares Gonçalves.

Nesta semana, o Comandante dos Bombeiros deu uma entrevista falando sobre o assunto e pediu a colaboração da população, principalmente quanto à queima de lixo.

Veja no link abaixo a entrevista na íntegra. Ele fala sobre as dificuldades, ocorrências e a necessidade de auxílio.

Foto Pedro Saboia