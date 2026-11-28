Com 24 coreografias, apresentação no Ginásio do CDC celebrou o talento dos alunos de diferentes escolas da cidade e teve participação especial de pais que dividiram o palco com suas filhas.

A dança, a arte e a integração entre escola e família marcaram o espetáculo anual do Projeto Primeiros Passos, da Escola de Dança Ballerina, realizado no Ginásio do CDC, em Alegrete. O evento reuniu aproximadamente 181 bailarinos, que deram vida a 24 coreografias, em uma noite de celebração ao talento, à dedicação e à expressão artística.

A edição deste ano contou com a participação especial das alunas formandas de 2026 e de estudantes atendidos pelo projeto em diferentes instituições das redes estadual e municipal de ensino.

As apresentações envolveram alunos das escolas Gente Miúda, Tancredo de Almeida Neves, Freitas Valle, Oswaldo Aranha, Eduardo Vargas, Farroupilha e EMEI Francisco Carlos.

Também participaram escolas atendidas pela coordenadora artística do projeto, professora Fernanda Kummer: EEI Aquarela, Colégio Emílio Zuñeda, Tancredo de Almeida Neves, EMEB Lions Clube e PPP Filial.

Ao longo do espetáculo, o público acompanhou diferentes apresentações que demonstraram o desenvolvimento dos bailarinos e o trabalho realizado durante o ano. Mais do que coreografias, cada participação representou uma oportunidade de expressão, aprendizado, socialização e contato com a arte.

Pais também subiram ao palco

Um dos momentos mais emocionantes da noite foi a participação especial dos pais de alunas do Colégio Emílio Zuñeda. Eles dividiram o palco com suas filhas na apresentação da coreografia Sentimentos são como uma canção, inspirada na história da Bela e a Fera.

A participação proporcionou uma experiência especial de integração entre pais e filhas, levando ao espetáculo uma demonstração de carinho, envolvimento e incentivo à dança.

A presença das famílias reforçou uma das propostas do Projeto Primeiros Passos: aproximar a comunidade escolar da arte e mostrar que a dança também é um instrumento de convivência e construção de vínculos.

Uma grande produção coletiva

Para que o espetáculo fosse realizado, diferentes profissionais e parceiros contribuíram com a estrutura e os detalhes da apresentação.

A sonorização e iluminação ficaram sob responsabilidade da Container Sonorizações. Os figurinos foram confeccionados pelo Atelier Érica Staziaki, enquanto os acessórios de cabelo tiveram a participação de Cristiane Gediel. Os registros fotográficos do estúdio e do palco foram realizados pelo Studio Visão.

A professora Fernanda Kummer destacou a importância da colaboração das famílias da Escola Ballerina na organização do evento e agradeceu o apoio recebido ao longo de mais um ano de atividades.

A coordenadora também deixou um agradecimento especial às famílias de suas alunas, pelo incentivo e pela confiança no trabalho desenvolvido.

O espetáculo encerrou mais um ciclo do Projeto Primeiros Passos, reafirmando a importância de iniciativas que levam a dança às escolas e ampliam o acesso de crianças e jovens à arte e à cultura.