Show Nacional com Gamadinho neste sábado em Alegrete no Friends House

Será mais uma noite para ficar marcada na memória dos frequentadores do Friends House. Considerado uma das novas revelações do pagode, o cantor Gamadinho gravou seu primeiro DVD, “Pra Ficar”, no Rio de Janeiro, ao lado de Belo. Os dois dividiram os vocais na música “Amor tão belo” e, além de levar o público ao delírio, Belo se emocionou durante a apresentação. Gamadinho – que chegou a participar do The Voice, na TV Globo – sempre foi fã do artista e sonhava em cantar ao lado dele.

Já são 16 anos de carreira na estrada e quatro álbuns lançados, Gamadinho escolheu muito mais do que apenas lançar um novo projeto, mas também deixar sua marca no mundo. Considerado uma das maiores revelações do pagode, o artista quer mostrar não apenas sua potência de sua voz, mas também a magia do romantismo de suas letras.

“Pra Ficar” é um projeto audiovisual particular e pessoal – que em uma das músicas conta a história de amor com sua esposa –, que traz em sua essência o DNA artístico do cantor, com muito pagode romântico.

“Esse DVD é uma maneira de ficar no coração do público, pra sempre. Pra mim, na música, o que fica é sua marca, a emoção que você transmite ao público. Um hit é o que fica pra sempre. Tudo que é pra ficar se torna um legado e eu quero deixar o meu como artista e como compositor”, se emociona.

No repertório do novo projeto, 19 músicas, sendo oito inéditas, entre elas as autorais “Amor tão belo”, “Zerou afeto” e “Leal”. De outros compositores, as canções “Coração fora do peito”, de Brunno Gabryel e Rodrigo Oliveira, e “Pra negar amor” do Rosyl. Entre os sucessos do cantor já conhecidos do público estão “Sei lá”, “Instinto” e “Por Favor”. A direção musical ficou por conta de Carlos Henrique Miranda.

“Fiquei bastante ansioso, contando os dias. Agora estou na expectativa do lançamento. Ainda estou extasiado em poder dividir o palco com artistas que sou fã, como o Belo. Tenho certeza que as pessoas vão se identificar com esse novo trabalho e vão ficar muito felizes em ouvir algo que foi preparado com muito carinho”, finaliza Gamadinho.

Ingressos limitados a 300 pessoas, já estão sendo vendidos

O DVD “Pra Ficar” tem previsão de lançamento para este mês e ainda traz outros convidados especiais como Vitinho, Ferrugem e o grupo Di Propósito.

Todo esse repertório será apresentado pelo pagodeiro neste sábado (17), em Alegrete. Gamadinho faz show nacional na casa noturna Friends House.

Um plantão de vendas de hoje até sexta-feira (16), no Friends Bar das 19h às 21hs. Onde serão disponibilizados apenas 300 ingressos no valor de R$ 40 (Quarenta Reais). Logo da confirmação do show na cidade, os camarotes esgotaram em 20 minutos. Foram comercializados 32 ingressos em 20 minutos após o início das vendas.

Além da compra diretamente com promoters ser facilitada via dinheiro, Pix ou cartão é possível acessar o link: https://www.sympla.com.br/evento/gamadinho-show-nacional-17-12/1820356

Pela plataforma é possível comprar no cartão em até 12x, mediante taxa entre R$ 4 e R$ 5 (Cinco Reais). Não perca a oportunidade de assistir um dos maiores cantores de pagode da atualidade. Gamadinho “Pra Ficar”, neste sábado no Friends House (Praça Getúlio Vargas, 32 Centro).

Fotos: Divulgação