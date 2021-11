Shows musicais explodem Brasil agora

Depois de passarmos por um momento extremamente delicado, em razão da pandemia, parece que, finalmente, as coisas estão voltando à normalidade. É preciso frisar que o segmento da música foi um dos mais prejudicados pelo inimigo invisível.

É claro que alguns cantores conseguiram contornar a situação desfavorável e diminuir as dívidas que a pandemia trouxe, por meio das lives. No entanto, estamos falando de um pequeno grupo de artistas, os quais possuem recursos de sobra para realizar grandes transmissões. Tal realidade não é vivida pela maioria dos músicos, pois muitos se valem dos shows presenciais para ter o que comer.

Para o alívio daqueles que não conseguiram desenvolver o seu trabalho durante a pandemia, os eventos musicais estão voltando a acontecer. Ao frequentar pubs, já é possível perceber a presença de música ao vivo para tornar o ambiente mais aconchegante e prazeroso. Além disso, boates, festas e junções também já são vistas. E, daqui pouco tempo, os grandes shows também poderão ser vistos no Brasil.

Do dia 7 de janeiro a 30 de janeiro, vai ter um festival de música para aquelas pessoas que querem começar o verão com tudo. O Festival Universo Spanta tem tudo para agitar a cidade maravilhosa com muita música boa. Serão mais de 100 atrações. Entre os artistas confirmados no Universo Spanta, podemos citar o Dj Alok, a dupla Jorge & Mateus, o pagodeiro Dilsinho, a baiana Ivete Sangalo e a gaúcha Luísa Sonza. Esse festival promete ser o maior evento de música pós-Covid.

Agora para quem quer curtir uma música mais suave e de bastante conteúdo, Lulu Santos é uma boa pedida. O cantor vai estar em São Paulo, no dia 15 de janeiro. Um pouco mais para frente, tem Marisa Monte, no Rio de Janeiro, no dia 19 de janeiro. Já para galera que gosta de um pagodinho de qualidade misturado com uma boa música popular, a sugestão é Alexandre Pires e Seu Jorge, no dia 27 de janeiro, em Curitiba.

Na lista abaixo, você pode conferir outros shows marcados para acontecer em 2022 no Brasil:

Gal Costa – a partir de 29 de janeiro – Salvador

REP Festival – 12 e 13 de fevereiro – Rio de Janeiro

Skank – 5 e 6 de março – Rio de Janeiro

Jão – a partir de 12 de março – Rio de Janeiro

Viiixe Forró e Piseiro – a partir de 12 de março – Fortaleza

Lollapalooza – 25, 26 e 27 de março – São Paulo

Caetano Veloso – a partir de 2 de abril – Belo Horizonte

Breve Festival – 09 de abril – Belo Horizonte

Rock in The Mountain – 16, 17, 23 e 24 de abril – Petrópolis (RJ)

Kiss – a partir de 26 de abril – Porto Alegre

Greta Van Fleet – 3 de maio – Rio de Janeiro

Metallica – 5 e 12 de maio – Curitiba, Porto Alegre, São Paulo e Rio de Janeiro

Nômade Festival – 14 de maio – São Paulo

João Rock – 11 de junho – Ribeirão Preto (SP)

Festival Sarará – 27 de agosto – Belo Horizonte

Rock in Rio – 2 a 11 de setembro – Rio de Janeiro

Coala Festival – 17 e 18 de setembro – São Paulo

Knotfest Brasil com Slipknot e outros – 18/12 – São Paulo

João Baptista Favero Marques