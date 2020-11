Sicredi descomplica o assunto PIX

Por Área de Produtos e Serviços

Viemos aqui para descomplicar o assunto Pix e sanar as principais dúvidas que vem surgindo sobre essa nova forma de pagamento. Nós, da Sicredi Pampa Gaúcho, temos o compromisso de manter a comunidade e os nossos associados bem informados de forma simples e descomplicada.

O que é exatamente o Pix?

O Pix é um novo meio de pagar, transferir e receber desenvolvido pelo Banco Central e que, a partir de 16 de novembro, mudará a forma como pessoas e empresas realizam suas transações financeiras. Todas as transações poderão ser realizadas de forma online via APP. As transações poderão ser feitas entre pessoas, empresas e até mesmo ao Governo. Em resumo, o Pix vai possibilitar que você faça transações financeiras 24h por dia, 7 dias por semana, a qualquer instante.

O Pix é gratuito?

Sim, ele é totalmente gratuito para pessoas físicas. Porém, para pessoas jurídicas, haverá uma taxa e cada instituição financeira poderá estipular o valor. Mas para que o Pix não perca o propósito de baixo custo, o Banco Central do Brasil, que criou este meio de pagamento, garante que as taxas serão menores que as pessoas jurídicas pagam atualmente para fazer transações.

O associado pode optar por não realizar o cadastro no Pix? Ou ele é obrigatório?

O Pix não é obrigatório para pessoa física ou pessoa jurídica, os associados do Sicredi podem optar por cadastrar chaves ou não. Mas nós, instituições financeiras acima de 500 mil contas ativas, somos obrigados a oferecer este serviço para as pessoas.

Vale ressaltar que a tendência é que o Pix substitua o TED e o DOC, afinal, por que alguém fará uma TED ou DOC que tem custos e horários delimitados? Então, sugerimos que os nossos associados já façam o cadastro e comecem a utilizar para se familiarizar com este meio de pagamento.

O Pix vai aposentar a TED, o DOC e os cartões?

Não, esses serviços vão seguir existindo normalmente na nossa cooperativa. Claro que, por enquanto, não sabemos qual será o futuro da TED e DOC. E sobre os cartões de crédito, entendemos que ele tem outros benefícios como o crédito, propriamente dito, programas de recompensas, planejamento financeiro e também o uso como débito em algumas modalidades.

Quando que finalmente o sistema Pix começa a funcionar?

Estamos na fase de cadastro que iniciou no mês de outubro. Depois, haverá um período de teste em algumas contas, mas oficialmente, o Pix começará a funcionar no dia 16 de novembro para todo mundo. A partir dessa data, quem já se cadastrou poderá usar e quem ainda não tiver feito o cadastro, poderá realiza-lo, sem problema algum.

Muito se fala nas chaves do PIX, o que exatamente é isso?

A chave nada mais é que a sua identidade no PIX. Você poderá escolher 4 tipos de chaves: CPF/CNPJ, E-mail, Celular e um número aleatório que será gerado pelo sistema. Para ser mais objetivo, vamos dar um exemplo: você é um associado do Sicredi e deseja transferir para uma pessoa que tem conta em outra Instituição Financeira, atualmente, para fazer isso você tem que solicitar o número da conta, agência, CPF e etc. Com o Pix, você vai solicitar que a pessoa apenas te enviei a chave que ela cadastrou nessa Instituição Financeira, podendo ser CPF/CNPJ, E-mail, Celular e um número aleatório gerado pelo sistema. Mais simples, né?

O mesmo ocorrerá se você for passar a sua conta para alguém te enviar dinheiro, você apenas informará a chave que você cadastrou no Sicredi e pronto, a transferência cairá na hora em sua conta.

E quantas chaves podem ser cadastradas?

Para pessoas físicas podem ser feitas 5 chaves por conta em Instituição Financeiras e para as pessoas jurídicas, será possível cadastrar 20 chaves. Nesta pergunta tem um detalhe muito importante, as pessoas também nos questionam assim: Tá, então eu posso fazer 5 chaves no Sicredi e 5 chaves em outra Instituição Financeira? Poderia, mas a pessoa não pode repetir as informações que utilizou nas chaves, ou seja, se o CPF está como uma chave na conta do Sicredi, ele não pode ser usado como uma chave em outra conta ou entra Instituição Financeira. Sendo assim, não será possível.

Como faço para utilizar o Pix?

Você vai entrar no seu aplicativo e clicar na opção Pix, bem simples. Aí, você vai colocar a chave da pessoa que deseja transferir, aparecerá os dados da pessoa e você só confirma.

Além disso, também será possível realizar pagamento via QR Code. Ou seja, a empresa pode gerar um QR code e você paga através da leitura.

Já se sabe se haverá um limite de valores?

Sim, por questões de segurança, haverá um limite de valores que podem ser transacionados via Pix. Isso se dará para a segurança dos usuários!

O Pix é seguro?

Depois que as pessoas entendem o Pix, essa é uma das principais perguntas que surgem. O Banco Central garante que sim, inclusive pelo limite de valores. A responsabilidade será a mesma que o Sicredi já tem hoje com os seus associados. Se vier a acontecer algum problema que não seja culpa do usuário, mas casos de invasão na conta ou clonagem do seu cartão, por exemplo, o Sicredi tomará as medidas cabíveis e necessárias para solucionar.