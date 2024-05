Sicredi entrega prêmio do seguro residencial a associado de Alegrete/RS

O associado da Sicredi Cidade Alta, em Alegrete, Nelson Petroceli Ventura, aposentado, esteve na agência nesta sexta-feira, 17 de maio, para receber simbolicamente o prêmio de R$ 10 mil (valor bruto). Ele foi premiado ao ter o número de sua apólice sorteado pela Loteria Federal, um dos benefícios dos seguros oferecidos pelo Sicredi, em parceria com a Mapfre Seguros.

Ao ser contatado, Nelson compartilhou que é segurado há muitos anos e aderiu ao seguro visando mais tranquilidade, mencionando: “Sou associado há muitos anos. Eu e minha esposa recebemos nossa aposentadoria na Sicredi”.

Relembrando com orgulho e nostalgia, ele destacou que, há mais de 40 anos, foi convidado a fazer parte da cooperativa e investiu um capital social para iniciar as atividades da Sicredi no município. “Acreditei que era importante para todos e me associei”, afirmou.

A gerente da agência, Márcia Gonçalves, enfatiza a importância de realizar essas entregas e observar como o Sicredi tem impactado positivamente a vida das pessoas. Soluções como os seguros ajudam a reduzir os impactos financeiros no orçamento das famílias e no seu patrimônio.

Com os seguros da cooperativa, além de todas as vantagens, como segurança e proteção, os segurados têm a chance de ganhar o valor correspondente ao capital segurado por meio de sorteios realizados durante o mês.